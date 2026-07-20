Muerte de Liam Payne: desvincularon de la causa al empresario argentino Rogelio Luis Nores

El empresario argentino y amigo de Payne, se encontraba acusado del delito de suministro y/o facilitación de estupefacientes en la causa que investiga la muerte del ex One Direction.

La Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de Capital Federal confirmó el sobreseimiento de Rogelio Luis Nores , empresario argentino y amigo de Liam Payne , quien se encontraba acusado del delito de suministro y/o facilitación de estupefacientes en la causa que investiga la muerte del ex One Direction .

Los jueces Alberto Huarte Petite, Alberto Huarte Petite y Alberto Huarte Petite resolvieron rechazar el recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, confirmaron la decisión de sobreseimiento de Nores, por lo que de esta manera quedó desvinculado de la investigación.

Conforme al escrito de 15 páginas, compartido por la agencia Noticias Argentinas, se determinó que los mensajes obtenidos de las pericias no se pudo determinar la implicancia del empresario, defendido por el abogado Rafael Cúneo Libarona.

En las anteriores resoluciones, “no se había logrado acreditar por parte de Nores aporte causal alguno relacionado con el despliegue de actos de Brian Paiz y Ezequiel Pereyra (respecto de quienes, a la fecha, el proceso se encuentra en etapa de juicio), y que la imputación dirigida al encausado no encontraba asidero en el cúmulo probatorio reunido”.

En el documento se remarca que “ las únicas entregas de estupefacientes acreditadas hasta el momento (con el grado de provisoriedad de la actual etapa procesal), fueron efectuadas por terceros –Pereyra y Paiz–, ambos con acceso directo al hotel y ajenos a Nores”.

Al empresario se le había atribuido “…el haber suministrado y/o al menos facilitado a quien en vida fuera Liam James Payne, sustancias estupefacientes, más precisamente cocaína, lo cual uno de los suministros se puede ubicar el día 16 de octubre de 2024, luego de las 09:32 hs., pero asimismo, la facilitación, entendida la remoción de obstáculos para acceder a las drogas acaeció por acción u omisión (tanto al permitirle adquirirlas y/o conociendo expresas circunstancias de consumo aportadas por terceros), al menos, desde su ingreso al hotel, en el período desde el domingo 13 hasta el miércoles 16 de octubre de 2024…”.

Sin embargo, durante la pesquisa se dictó su sobreseimiento y, pese a las apelaciones presentadas, se confirmó su desvinculación.

Los acusados que van a juicio por la muerte de Liam Payne

Brian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra son los dos imputados que irán a juicio por supuesto suministro de estupefacientes a Liam Payne, quien falleció en octubre de 2024 cuando cayó de un tercer piso de un hotel del barrio porteño de Palermo.

A la espera del inicio del debate, el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N°15 determinó en marzo de este año que ambos fueran excarcelados tras permanecer en prisión domiciliaria.