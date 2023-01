Murió Lisa Loring, la actriz que interpretó por primera vez a Merlina Addams

“Es con gran tristeza que informo la muerte de nuestra amiga, Lisa Loring. Hace 4 días sufrió un derrame cerebral masivo provocado por el tabaquismo y la presión arterial alta. Ella había estado en soporte vital durante 3 días. Ayer, su familia tomó la difícil decisión de quitárselo y ella falleció anoche”, informó Jacobson en la publicación de las redes sociales.

Ella continuó: “Ella está incrustada en el tapiz que es la cultura pop y en nuestros corazones siempre como Merlina Addams. Hermosa, amable, una madre amorosa, el legado de Lisa en el mundo del entretenimiento es enorme. Y el legado para su familia y amigos: una gran cantidad de humor, afecto y amor permanecerán en nuestra memoria durante mucho tiempo. DEP, Lisa. Maldita sea, chica... fuiste muy divertida.

El trabajo de Loring como Merlina Addams había resurgido recientemente luego de la interpretación de Jenna Ortega del personaje icónico en la serie de Netflix. Loring fue la Merlina original en la primera adaptación de acción en vivo de las caricaturas del New Yorker de Charles Addams. El programa produjo 64 episodios entre dos temporadas desde 1964 hasta 1966.

Después de The Addams Family, Loring, que nació como Lisa Ann DeCinces en Kwajelein, Islas Marshall, el 16 de febrero de 1958, apareció en múltiples programas como The Phyllis Diller Show, The Girl from UNCLE y Fantasy Island.

Loring repitió su papel de Merlina en 1977 en la película para televisión Halloween with the New Addams Family. Su último crédito actoral fue en 2015 con la película Doctor Spine.