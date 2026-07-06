Murió el youtuber Chatterbox en un trágico choque: también falleció su padre

El youtuber que tenía más de 1,6 millones de suscriptores , viajaba junto a su familia cuando el auto en el que se trasladaban protagonizó un choque múltiple con una camioneta y un camión. Su madre y su hermana sobrevivieron.

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 5 y es investigado por la Justicia, que busca determinar cómo se desencadenó el choque múltiple.

Un choque múltiple sobre la Ruta Nacional 5 terminó en tragedia este lunes luego de que un auto, una camioneta y un camión protagonizaran un violento impacto. Como consecuencia del siniestro murieron un padre y su hijo, identificado como Sebastián Javier Funes , conocido en redes sociales como Chatterbox , un youtuber que reunía más de 1,6 millones de suscriptores .

De acuerdo con las primeras hipótesis, que todavía deberán ser confirmadas por las pericias judiciales , el accidente se habría producido cuando uno de los vehículos intentó realizar una maniobra de sobrepaso sobre el camión y terminó impactando de frente contra la camioneta que circulaba en sentido contrario. En el Honda Civic viajaba una familia que murió en el acto, a raíz de la violencia del impacto.

En la parte trasera viajaban la esposa del conductor y la hija de la pareja, quienes sobrevivieron y fueron trasladadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu , de Pehuajó.

Por su parte, según publicaron los medios locales Diario Noticias y Radio Mágica , los ocupantes de la Chevrolet S10 eran vecinos de Carlos Casares . Todos resultaron heridos y recibieron asistencia médica.

La mecánica del accidente todavía es materia de investigación y la causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que busca reconstruir con precisión cómo se produjo el choque.

En el operativo trabajaron ambulancias del Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu, personal del Servicio de Emergencias de la Cooperativa, efectivos de Policía Vial, Policía Comunal, Bomberos Voluntarios de Guanaco y agentes de Policía Científica, encargados de realizar las pericias correspondientes. El tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas y las autoridades solicitaron circular con extrema precaución.

Quién fue Chatterbox

Sebastián Javier Funes era oriundo de Pehuajó, aunque desde hacía varios años vivía junto a su familia en la Ciudad de Buenos Aires. En el universo digital era conocido como Chatterbox, un creador de contenido que había construido una importante comunidad entre adolescentes y jóvenes gracias a sus gameplays, reacciones y videos de humor sobre videojuegos como Fortnite, Stumble Guys y The Backrooms Game.

La noticia de su muerte provocó una fuerte conmoción en redes sociales. Seguidores, streamers y otros creadores de contenido comenzaron a despedirlo con mensajes de dolor, recordando el impacto que había tenido dentro de la comunidad gamer y el vínculo que mantenía con quienes seguían diariamente sus publicaciones. Su fallecimiento generó repercusión tanto en Pehuajó como en el mundo digital, donde se había convertido en una figura ampliamente reconocida.