Revelaron nuevos detalles sobre la muerte del actor James Ransone

Las autoridades que investigan el caso publicaron nueva información sobre la muerte de James Ransone . El actor, reconocido por la serie The Wire y la película It: Capítulo Dos , murió en diciembre de 2025. Un informe del médico forense del condado de Los Ángeles, citado por el portal Entertainment Weekly, arrojó luz sobre los detalles que rodearon la muerte de Ransone.

Según el documento, Ransone tenía pensamientos suicidas, pero no se habían reportado intentos previos reales. El actor también había declarado que quería suicidarse y que necesitaba ingresar en un hospital por problemas de salud mental no especificados antes de su muerte.

Ransone fue visto con vida por última vez a primera hora de la tarde del 19 de diciembre. Tras ser encontrado inconsciente en un cobertizo, los paramédicos respondieron a una llamada al 911 y lo declararon muerto alrededor de las 14.25.

El informe indicaba que se encontraron medicamentos recetados en el lugar de los hechos y que se hallaron "varias bolsitas pequeñas de color blanco" en la boca del actor; sin embargo, el documento señalaba que Ransone no tenía antecedentes de consumo de drogas ni alcohol, y que no se encontraron utensilios para el consumo de drogas en el lugar.

El informe del médico forense también indicaba que no se encontró ninguna nota de suicidio en el lugar de los hechos y que no había indicios de que se tratara de un crimen.

James Ransone y su antecedentes con las drogas

Conocido principalmente por interpretar a Ziggy Sobotka en la segunda temporada de The Wire , Ransone habló a menudo en público sobre sus problemas pasados de adicción a los analgésicos y la heroína.

"Lo que me llevó a consumir heroína fueron los analgésicos recetados: Vicodin, oxicodona, Xanax, benzodiazepinas", declaró a The Fix en 2015. "Me volví adicto a esas pastillas y, cuando sos un drogadicto, hacés cualquier cosa para conseguirlas. Acabé estafando a muchos médicos, robando muchos recetarios. Empecé con ese negocio, pero luego un par de amigos míos fueron arrestados por ello. De alguna manera, tuve la suficiente previsión como para pensar: 'Vale, esto es un delito federal y podría acarrearme una condena seria'. Así que me pasé a la heroína porque era mucho más fácil de conseguir".

Continuó: "Estuve a punto de morir un par de veces. Una vez, de hecho, morí y me revivieron. Luego me arrestaron varias veces. La última vez que me arrestaron, salí de la cárcel, volví a casa, conseguí un par de dosis de heroína e intenté drogarme, pero ya no me hacía efecto. Esa fue la parte más aterradora: las drogas ya no podían silenciar el ruido en mi cabeza".

En caso de una crisis emocional de cualquier tipo o una situación a la que no se le encuentra salida, se debe comunicar telefónicamente al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires), (011) 5275-1135 o 0800 345 1435. El llamado es personal, confidencial y anónimo.