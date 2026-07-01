Murió Santiago Ríos, actor y director con una extensa trayectoria en teatro y televisión + Agregar ámbito en









Su fallecimiento fue confirmado por la Asociación Argentina de Actores y la Casa del Teatro. Participó en ficciones como Cha Cha Cha, Los Simuladores, Los Roldán y Casados con hijos.

Santiago Ríos murió a los 70 años y fue despedido por la Asociación Argentina de Actores y la Casa del Teatro.

El actor, dramaturgo y director Santiago Ríos murió este miércoles a los 70 años, según confirmaron la Asociación Argentina de Actores y la Casa del Teatro, institución en la que residía. La noticia generó pesar en el ambiente artístico, donde era reconocido por una carrera amplia y sostenida en teatro, televisión, cine y docencia.

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Desde la Casa del Teatro lo despidieron con un mensaje de afecto y destacaron su paso por la institución. Ríos había desarrollado una trayectoria marcada por la versatilidad, con participaciones en programas populares, obras del circuito oficial e independiente y producciones cinematográficas.

Nacido en Paraná, Entre Ríos, el 15 de octubre de 1955, se formó con referentes como Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet. Además de su trabajo como intérprete y director, también mantuvo durante años una importante labor como docente teatral.

Despedimos al actor Santiago Ríos, quien desarrolló una extensa y sólida trayectoria en el teatro, el cine y la TV. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos, acompañándolos en este doloroso momento. https://t.co/edTaZiKBLM pic.twitter.com/vZyNAD8Bzr — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) July 1, 2026 La trayectoria de Santiago Ríos en televisión, teatro y cine En televisión, Ríos integró el elenco de numerosas ficciones y ciclos que atravesaron distintas épocas de la pantalla argentina. Entre sus trabajos más recordados figuran Cha Cha Cha, Los Simuladores, Los Roldán, Tumberos, Son amores, Disputas, Costumbres argentinas, La Niñera, Casados con hijos, Casi ángeles, Patito Feo, Lalola, Graduados, Sandro de América y 100 días para enamorarse, entre otros.

También tuvo participaciones en El show de Videomatch, Amor en custodia, Los exitosos Pells, Ciega a citas, Quiero vivir a tu lado y El mejor infarto de mi vida, lo que consolidó una presencia frecuente tanto en la televisión abierta como en producciones más recientes.

Su recorrido teatral fue igual de amplio. Actuó en salas del circuito oficial, comercial e independiente, y trabajó bajo la dirección de figuras como Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo y José María Muscari. Entre las obras en las que participó se destacan Los Locos Addams, No hay que llorar, Sinvergüenzas, Rey Lear, Stefano, Marat-Sade, Diario de un loco, Filomena Marturano, Extraña pareja y Dice mamá que basta. En cine, Ríos también construyó una carrera con presencia en distintos largometrajes. Formó parte de películas como 1978, Tiro de gracia, Amor a mares, La boleta, El abismo… todavía estamos, Lucky Luke, Un hijo genial, La furia y Corazón iluminado.

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