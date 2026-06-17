Murió Daveigh Chase, actriz infantil reconocida por las películas "La llamada" y "Donnie Darko"

Chase fue también una reconocida actriz de doblaje, dándole voz al personaje de Lilo en "Lilo & Stitch".

Daveigh Chase , la actriz que interpretó a Samara Morgan en la película The Ring (La llamada), ha fallecido a los 35 años.

Según su novio, Roy Hernandez, quien dio voz a Lilo en Lilo & Stitch , Chase falleció tras contraer meningitis y varias infecciones sanguíneas graves , según informó a TMZ , el primer medio en dar la noticia. Sus recientes problemas de salud derivaron en sepsis, lo que provocó el colapso de su organismo.

En una página de GoFundMe creada mientras Chase aún recibía tratamiento, Hernández escribió que la salud de su novia se había deteriorado gravemente últimamente.

"Su estado se ha vuelto crítico y los médicos me han dicho que tal vez no le quede mucho tiempo" , escribió Hernández en la descripción de la publicación. "Lo único que siempre quiso fue un lugar donde pudiéramos vivir juntos, sentirnos seguros y ser felices. Ahora, más que nunca, quiero brindarle esa sensación de hogar y paz en sus últimos días".

Nacida en 1990, Chase fue actriz infantil y comenzó su carrera con varios papeles protagónicos en películas como el doblaje estadounidense de El viaje de Chihiro , Lilo & Stitch , Donnie Darko (en el papel de la hermana menor Samantha) y The Ring , por la última de las cuales ganó un premio MTV Movie Award a la Mejor Villana.

Sin embargo, tras su estancia en Hollywood, Hernández afirmó que la vida de Chase se complicó, ya que tuvo que lidiar con el acoso escolar, se distanció de su familia y "luchó por encontrar seguridad y felicidad".

"Cuando nos conocimos, le prometí protegerla y darle el amor y el consuelo que merecía. Juntos encontramos momentos de felicidad y esperanza", escribió Hernández sobre Chase, a quien llamó "una luz en mi vida".

Según informó el portal TMZ, antes de que sus problemas de salud se volvieran fatales, Chase fue llevada a un hospital a principios de junio para tratar su desnutrición.