La influencer negó haber sido agredida por Facundo Moyano, pero un informe médico confirmó una lesión + Agregar ámbito en









La joven de 23 años declaró ante la Justicia que no hubo violencia por parte del exdiputado. Sin embargo, un parte médico constató una herida compatible con una caída. La investigación sigue abierta.

La influencer habló tras el episodio con Facundo Moyano

Un episodio ocurrido en un departamento del barrio porteño de Belgrano sumó nuevas derivaciones judiciales luego de que la influencer involucrada modificara su versión inicial. En su primera declaración formal, la joven de 23 años aseguró que no fue agredida por Facundo Moyano, a pesar de que en un primer momento había trascendido una denuncia por violencia.

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Según indicó ante la Unidad de Violencia de Género, la situación se habría descontrolado en un contexto de consumo de sustancias, lo que derivó en un cuadro de desorientación. En ese marco, afirmó que el exdiputado “no le pegó” ni ejerció violencia física contra ella.

Qué dice el informe médico y cómo sigue la causa En paralelo a su testimonio, el expediente incorporó el informe de la médica legista, que constató la presencia de una lesión en la rodilla de la joven. De acuerdo con la evaluación, se trataría de una herida compatible con una caída en la vía pública, sin registro de otras lesiones de mayor gravedad.

Por su parte, Moyano se negó a realizarse estudios de sangre y orina que habían sido solicitados para determinar si había consumido sustancias al momento del hecho, lo que podría ser un elemento relevante dentro de la investigación. Por su parte, Moyano se negó a realizarse estudios de sangre y orina que habían sido solicitados para determinar si había consumido sustancias al momento del hecho, lo que podría ser un elemento relevante dentro de la investigación.

El contexto del episodio El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando la Policía de la Ciudad intervino tras un llamado que alertaba sobre una situación irregular. Según el parte inicial, la joven habría salido del edificio en estado de conmoción y parcialmente desnuda, lo que motivó la intervención de personal del SAME y su traslado al Hospital Pirovano.

Allí fue asistida y evaluada por profesionales de la salud. Su abogado, Diego Storto, indicó posteriormente que la joven se encontraba lúcida y en buen estado general, y remarcó que la calificación legal del caso es provisoria y dependerá de cómo evolucione la causa. Una investigación en desarrollo El caso continúa bajo análisis judicial, con elementos que aún deben ser esclarecidos. La combinación de versiones, el contexto en el que ocurrió el episodio y las pruebas médicas forman parte de una causa que sigue abierta y cuya evolución dependerá de las próximas medidas que disponga la Justicia.