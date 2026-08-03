La comedia romántica de Prime Video que es perfecta para los amantes de los perros + Agregar ámbito en









Una historia que combina encuentros inesperados, humor y situaciones cotidianas para conquistar al público con una propuesta diferente.

Una producción que mezcla romance, humor y mascotas en una historia con varios giros inesperados. Prime Video

Durante los últimos años, Prime Video amplió su catálogo con películas románticas que se alejan de las fórmulas tradicionales. Entre ellas aparece una producción que apuesta por el humor, los enredos y el papel que pueden tener las mascotas en la vida de las personas, con una historia que rápidamente encontró su público.

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La propuesta combina situaciones desopilantes con momentos emotivos y pone el foco en dos protagonistas completamente diferentes que deben convivir mucho más de lo que imaginaban. El resultado es una comedia liviana, ideal para quienes buscan una película para ver en pareja o durante un fin de semana.

La película reúne a dos grandes protagonistas de una comedia con un punto de partida muy particular. Prime Video De qué trata Puppy Love Puppy Love es una comedia romántica dirigida por Nick Fabiano y Richard Alan Reid. La historia sigue a Nicole Matthews, una joven organizada y responsable, y a Max Stevenson, un hombre impulsivo que vive el día a día sin demasiadas preocupaciones.

Ambos se conocen gracias a una aplicación de citas y tienen una primera salida que termina siendo un verdadero desastre. Todo indica que nunca volverán a verse. Sin embargo, el destino les juega una mala pasada cuando descubren que sus perros se aparearon durante ese encuentro.

A partir de ese momento, los protagonistas deben mantenerse en contacto para hacerse cargo de la camada de cachorros. Esa obligación inicial termina generando una relación mucho más cercana, mientras enfrentan diferencias de personalidad, situaciones incómodas y varios momentos cargados de humor.

El vínculo entre dos desconocidos cambia por completo a partir de una decisión difícil de evitar. Prime Video Uno de los aspectos más llamativos de la película es que los perros funcionan como el verdadero motor de la historia. Más allá del romance, el guion explora cómo las mascotas pueden modificar la rutina de las personas y convertirse en un puente para crear nuevos vínculos. Prime Video: tráiler de Puppy Love Prime Video: elenco de Puppy Love Jane Seymour

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