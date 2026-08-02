De las películas favoritas de Disney +: la secuela animada sobre una valiente travesía en el océano + Agregar ámbito en









Una aventura cargada de desafíos, personajes entrañables y nuevos destinos volvió a captar la atención de grandes y chicos.

La producción amplía el universo de una de las historias animadas más exitosas de los últimos años. Magnific

Las novedades que llegan a Disney+ suelen convertirse rápidamente en una de las opciones más elegidas por las familias. Entre clásicos, producciones originales y grandes estrenos, el catálogo mantiene una fuerte presencia de títulos animados que continúan sumando reproducciones meses después de su lanzamiento.

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En ese contexto, una de las secuelas más esperadas por el público encontró un nuevo impulso tras su incorporación al servicio de streaming. La producción recupera personajes muy queridos y los enfrenta a un desafío todavía mayor que el de la primera historia.

El largometraje propone un nuevo viaje con escenarios inspirados en las islas del Pacífico. Disney Con una combinación de aventuras, paisajes inspirados en la cultura polinesia, canciones originales y una animación de alto nivel técnico, la película logró consolidarse como una de las propuestas más vistas de Disney durante su paso por los cines y posteriormente en la plataforma.

De qué trata Moana 2 Moana 2 retoma la historia varios años después de los acontecimientos de la primera película. La joven exploradora recibe un inesperado llamado de sus ancestros navegantes que la impulsa a embarcarse en una nueva misión para proteger el futuro de su pueblo.

En esta oportunidad, el viaje la lleva hacia mares lejanos y territorios desconocidos de Oceanía, donde deberá enfrentar desafíos mucho más complejos que los vividos anteriormente. La aventura incluye criaturas inéditas, nuevos aliados y obstáculos que pondrán a prueba su liderazgo.

Para cumplir con esa misión, Moana vuelve a reunirse con Maui, el semidiós interpretado nuevamente por Dwayne Johnson en su versión original. Juntos deberán descubrir secretos ocultos durante generaciones mientras intentan romper una antigua maldición que afecta a los pueblos del océano. Uno de los puntos fuertes de la película es la incorporación de un nuevo grupo de navegantes, cada uno con habilidades particulares que enriquecen la expedición y aportan momentos de humor durante el recorrido. La historia mantiene varios de los elementos que hicieron popular a la primera entrega: la importancia de la familia, el valor del trabajo en equipo, la identidad cultural y la conexión con el mar. Al mismo tiempo, suma conflictos diferentes que permiten mostrar la evolución de su protagonista, ahora más madura y con mayores responsabilidades. Disney+: tráiler de Moana 2 Disney+: elenco de Moana 2 Aulii Cravalho como Moana

Dwayne Johnson como Maui

Temuera Morrison como Tui

Nicole Scherzinger como Sina

Rachel House como Tala

Huallai Chung como Moni

Rose Matafeo como Loto

David Fane como Kele

Awhimai Fraser como Matangi

Gerald Ramsey como Tautai Vasa

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