¿Peligra la secuela de "Barbie"? Warner Bros. no avanza con la producción y los derechos podrían volver a Mattel + Agregar ámbito en









El estudio tiene hasta diciembre para llegar a un acuerdo con las estrellas de la película de 2023, Margot Robbie y Ryan Gosling, así como con la directora y coguionista Greta Gerwig.

Barbie podría no tener secuela a pesar de su éxito. Warner Bros.

Según un reciente informe, la secuela de Barbie (2023) podría no concretarse ya que Warner Bros. no logra avanzar con la producción de la película.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El estudio tiene hasta diciembre para llegar a un acuerdo con las estrellas de la película de 2023, Margot Robbie y Ryan Gosling, así como con la directora y coguionista Greta Gerwig, antes de que los derechos vuelvan a Mattel, según un nuevo informe del New York Times.

Según se informa, el estudio lleva meses negociando con los actores, ofreciéndoles una parte de los beneficios si la película alcanza ciertos hitos de taquilla, algo destacable teniendo en cuenta que la original de 2023 fue un fenómeno cultural.

La publicación también afirma que David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, se negó a aprobar el acuerdo propuesto porque creía que era "demasiado generoso".

Un portavoz de Warner Bros. desmintió esa versión y declaró a The Times que los representantes de los artistas rechazaron una oferta realizada en mayo y que aún no habían presentado una contraoferta.

“Tenemos un acuerdo de derechos con Mattel y hemos realizado varias ofertas importantes para intentar cerrar acuerdos para producir la próxima película de Barbie ”, declararon en un comunicado los copresidentes del estudio, Pam Abdy y Michael De Luca. “Lamentablemente, hasta el momento no hemos podido llegar a un acuerdo”. Barbie y una secuela que no llega Los rumores sobre una secuela de Barbie surgieron cuando Robbie concedió una entrevista a TIME en 2023, en la que afirmó haber participado en conversaciones sobre una posible continuación. "A partir de ahora, podría tomar un millón de direcciones diferentes", declaró en aquel momento. "Pero creo que uno cae en una trampa si intenta preparar una primera película al mismo tiempo que planea secuelas". Sin embargo, más tarde pareció desmentir los rumores de que alguna vez habría una Barbie 2, diciendo: "Creo que pusimos todo nuestro empeño en esta, no la concebimos como una trilogía", dijo. "Greta se volcó por completo en esta película, así que no puedo imaginar qué vendría después". En diciembre de 2024, The Hollywood Reporter reveló que, según algunas fuentes, se estaba desarrollando una secuela, y que Gerwig y su pareja y coguionista, Noah Baumbach, estaban trabajando en una idea para una posible continuación. Sin embargo, tanto los cineastas como Warner Bros. negaron las afirmaciones en aquel momento.