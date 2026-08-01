La Odisea superó los u$s600 millones y ya es la más taquillera de la historia de Nolan + Agregar ámbito en









La adaptación del poema de Homero, protagonizada por Matt Damon, se consolidó como el mayor éxito de taquilla de la carrera de Nolan y en Argentina compite mano a mano con el fenómeno de Disney-Pixar.

Nolan se mete con el clásico de La Odisea, un clásico de la literatura universal.

La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, superó la barrera de los u$s600 millones en la taquilla mundial y se transformó en uno de los grandes fenómenos cinematográficos del año. La cinta, protagonizada por Matt Damon en la piel de Ulises, acumuló u$s639,6 millones a nivel global apenas diez días después de su estreno, de los cuales u$s286,4 millones corresponden al mercado de Estados Unidos y Canadá.

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El film, que debutó con u$s123,5 millones en EEUU, sumó otros u$s87 millones en su segundo fin de semana en ese mercado, lo que representó una caída de apenas el 30% respecto de su estreno. Se trata de un desempeño inusual para una superproducción con clasificación para adultos y del mejor segundo fin de semana para una película calificación R desde Deadpool & Wolverine, además del récord absoluto de recaudación en un segundo fin de semana para una cinta dirigida por Nolan, superando los u$s75 millones que había logrado El caballero oscuro en 2008.

Buena parte del éxito de La Odisea se explica por su desempeño en salas IMAX: la película, primera de la historia filmada íntegramente con cámaras de ese formato, ya generó 140 millones de dólares en pantallas IMAX de todo el mundo y alcanzó los u$s100 millones en ese circuito en solo diez días, lo que la convierte en la segunda producción más rápida en lograrlo. Las funciones en el formato IMAX de 70 milímetros, predilecto de Nolan, continúan agotando entradas con reservas que se extienden hasta septiembre.

El duelo con Toy Story 5 El otro gran protagonista de la taquilla mundial sigue siendo Toy Story 5, de Disney-Pixar, que superó los u$s1.000 millones recaudados y se mantiene como la película más taquillera de 2026, la tercera en llegar a esa cifra en el año, detrás de The Super Mario Galaxy Movie y Michael. Sin embargo, La Odisea logró competir por el primer puesto en su segunda semana en cartel y llegó a liderar la recaudación diaria en Estados Unidos en varias jornadas.

En la Argentina, la película de Nolan vendió más de 76.000 entradas en sus primeros dos días de exhibición y se metió en la pelea directa con la producción animada, que continúa siendo la más taquillera del año en el país. La cinta de Nolan, de todos modos, todavía no se estrenó en mercados clave como Japón, donde llegará recién el 11 de septiembre, ni en China, lo que anticipa que su recaudación mundial seguirá en ascenso.

Rumbo al podio de Nolan Con los u$s639,6 millones acumulados, La Odisea ya es la película con mejor arranque de recaudación en la filmografía de Nolan, superando en más de u$s100 millones la marca que ostentaba El caballero oscuro: La leyenda renace, con u$s537,3 millones. De sostener el ritmo actual, la cinta podría convertirse en la producción más exitosa de la carrera del director británico, por delante de El caballero de la noche asciende, que en 2012 había recaudado 1085 millones de dólares en total.