"Spider-Man: Brand New Day" tuvo el segundo mejor estreno en taquilla de la historia del cine + Agregar ámbito en









El filme de Sony Pictures y Marvel Studios quedó por detrás de Avengers: Endgame, que debutó con más de 1.200 millones a nivel global en su fin de semana de estreno en 2019.

La nueva cinta de Spider-Man tuvo un debut arrasador.

Spider-Man: Brand New Day tuvo el segundo mejor estreno de la historia del cine con 927 millones de dólares en todo el mundo y ya apunta a superar la barrera de los 1.000 millones. En solo cuatro días superó la recaudación total de La Odisea.

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La cuarta aparición de Tom Holland como el querido Peter Parker / Spider-Man de Marvel se estrenó el jueves pasado y también marcó el segundo mejor registro en Estados Unidos, con una recaudación de 335 millones de dólares. La película, que ya es el debut más taquillero de la historia de Sony, ingresó 572 millones gracias a más de 73.500 pantallas en el mercado internacional, con China aportando por sí sola 121 millones, según la distribuidora Sony Pictures.

La película de superhéroes solo quedó por detrás de Avengers: Endgame, que debutó con 357 millones de dólares en Estados Unidos y recaudó más de 1.200 millones a nivel global en su fin de semana de estreno en 2019.

Para poner en contexto los 927 millones de el trepamuros superó la recaudación total de La Odisea de Christopher Nolan (protagonizada también por Tom Holland, Zendaya y Jon Bernthal) en tan solo cuatro días. La Odisea alcanzó los 911 millones de dólares en todo el mundo tras tres fines de semana en cartel y se acerca igualmente a la barrera de los 1.000 millones, algo que debería llegar pronto, ya que la película se estrenará en breve en Corea del Sur (5 de agosto), China (14 de agosto) y Japón (11 de septiembre).

El éxito de la franquicia y el futuro de Marvel El éxito de Spider-Man: Brand New Day no resulta especialmente sorprendente si se tiene en cuenta que Spider-Man sigue siendo una de las franquicias más lucrativas de Marvel y que la tercera película de Holland, Spider-Man: No Way Home, terminó recaudando más de 1.900 millones de dólares en todo el mundo hasta convertirse en la octava película más taquillera de todos los tiempos. También fue la primera cinta desde el inicio de la pandemia en superar la barrera de los 1.000 millones.

Sin embargo, el sólido rendimiento de "Brand New Day" ofrece a Marvel un impulso muy necesario de cara al esperado estreno en diciembre de Avengers: Doomsday, culminación de múltiples tramas de superhéroes que se percibe como un momento decisivo para el estudio y su UCM. En los últimos cinco años Marvel ha encadenado una larga serie de películas con resultados discretos y tibia recepción crítica, y no ha conseguido atraer al mismo público que en su época de auge con "Endgame".

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