Murió el actor Tom Wilkinson, recordado por "Todo o nada" y "Michael Clayton".

Nacido en 1948 en el condado de Yorkshire, Thomas Geoffrey Wilkinson inició su carrera como intérprete en 1976 tras formarse en la Academia Real de Artes Dramáticas, con papeles menores en programas de TV como "Panorama" y "Strangers and Brothers". El reconocimiento le llegaría a mediados de los 80, con la miniserie "First Among Equals".