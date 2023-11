Murió George "Funky" Brown, baterista y compositor de Kool & The Gang

Fue uno de los compositores de una banda con éxitos como “Jungle Boogie”, “Hollywood Swinging”, “ Celebración” y “Get Down on It”. Tenia 74 años.

Brown, junto con Robert “Kool” Bell en el bajo, su hermano Ronald Bell en el tenor y el vocalista principal James “JT” Taylor , fue uno de los compositores de una banda con éxitos como “Jungle Boogie”, “Hollywood Swinging”, “ Celebración” y “Get Down on It” . Su muerte fue reportada por TMZ.

En 1969, el grupo, que había actuado bajo varios nombres, incluido Jazziacs, se convirtió en Kool & the Gang y comenzó a desarrollar la mezcla de jazz, soul, funk, rock y pop que se convertiría en su marca registrada. El avance de la banda se produjo en 1973 con el álbum Wild and Peaceful , que incluía los éxitos "Jungle Boogie" y "Hollywood Swinging" .

A lo largo de los años 70 y hasta bien entrados los 80, Kool & the Gang obtuvo una serie de éxitos que incluyen "Ladies' Night", "Get Down on It", "Joanna", "Cherish" y "Celebration", que encabezó las listas de éxitos.

El grupo ganó un Grammy en 1978 por su trabajo en la banda sonora de Saturday Night Fever, que ha vendido más de 16 millones de copias sólo en Estados Unidos. La canción "Open Sesame" de Kool & the Gang también apareció en la película.

En total, Kool & The Gang ganó dos premios Grammy, siete American Music Awards y fue incluido en el Salón de la Fama de Nueva Jersey. Vendieron 7,5 millones de álbumes en Estados Unidos y más de 70 millones en todo el mundo. El grupo también abrió para Van Halen en su gira de 2012 con el cantante original David Lee Roth.