Murió Jansons, gigante de la dirección

En 2018 “La dama de pique”, de Chaikovski, bajo su dirección, fue la estrella del festival de música de Salzburgo.

Había nacido el 14 de enero de 1943 en Riga, en la época en que Letonia todavía formaba parte de la URSS. Fue alumno del austriaco Herbert von Karajan y del ruso Yevgueni Mravinski. Adquirió estatura internacional como director artístico de la Filarmónica de Oslo, que dirigió durante veinte años, entre 1979 y 2000. Luego se encargó de la dirección musical del Concertgebouw de Amsterdam (entre 2004 y marzo de 2015). En una entrevista reciente describió su trabajo como un hilo “entre el sentimiento y la razón”. “Naturalmente tengo que analizar lo que pasa cuando dirijo, no puedo solo concentrarme en las emociones y la expresión. Pero las emociones tienen la prioridad”, explicó entonces. También fue aclamado en Estados Unidos cuando dirigía la orquesta sinfónica de Pittsburgh, entre 1997 y 2004. Pero en 2017 provocó polémica al decir que no le gustaba ver a mujeres dirigiendo orquestas. “Entiendo que el mundo ha cambiado y que las profesiones no se limitan a un género. Pero es una cuestión de costumbre”, aseguró, aunque más tarde pidió disculpas. En 1996 sufrió de un infarto durante una representación de “La Bohème” en Oslo, y según testigos continuó dirigiendo con los dedos, caído en el foso de la orquesta.