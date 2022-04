Murió Miguel A. Estrella, pianista y humanista

En 1982, fundó la ONG “Música Esperanza”, con la que ofreció conciertos en lugares como cárceles y barrios desfavorecidos en todo el mundo y de ese modo “colocar la música al servicio de la comunidad humana y la dignidad de cada persona”. Seis años más tarde fundó la Orquesta para la Paz, con músicos musulmanes, judíos y cristianos que viven en Oriente Medio. En 2003 fue nombrado delegado permanente de la Argentina ante la Unesco, cargo que ocupó hasta finales de 2015.

En 2012 dio un concierto en el Penal de “Libertad”, a 50 km al oeste de Montevideo, donde había sido encarcelado y sufrido despiadadas torturas, además de amenazas de que le cortarían los dedos para que nunca más tocara el piano. “Cuando estaba preso nunca se me habría ocurrido volver a la cárcel de ‘Libertad’ tantos años después, pero unos compañeros me decían ‘mira ‘chango’, si alguna vez cuando ganemos venís a este lugar a hacer música’ En ese momento era impensable”, relató en una ocasión Estrella. Evocó también algunos de los mecanismos que le permitieron resistir. En una de las sesiones de tortura “sentí la voz de mi mujer ya fallecida que me decía: ‘sos miles amor, tenés miles detrás’”, relató.