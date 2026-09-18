25 años después, Bandana regresó a Popstars para protagonizar un emotivo momento en el reality

El regreso del reality musical Popstars tuvo uno de sus momentos más emotivos: Bandana regresó al programa que las vio nacer hace 25 años .

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La consigna de la jornada era interpretar tres canciones que forman parte de la historia de Bandana: “Guapa”, “Cómo puede ser” y “Maldita noche”. Pero antes de los ensayos, las 33 concursantes recibieron la sorpresiva visita de Lissa Vera, Lowrdez Fernández, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha . La sorpresa generó lágrimas, gritos y mucha emoción.

La temática ya había quedado planteada desde el ingreso al auditorio. Nicki Nicole y Ángela Torres aparecieron con pelucas inspiradas en las que Bandana utilizó en la portada del disco "Noche", una puesta que anticipó lo que vendría después.

Antes de que comenzaran los ensayos, llegó la sorpresa que las participantes no esperaban. Lissa, Lowrdez, Valeria y Virginia hicieron su entrada al auditorio.

Después del primer impacto, las integrantes de Bandana se acercaron a las chicas para acompañarlas durante una de las instancias de la competencia. También compartieron algunas palabras sobre la experiencia de haber formado parte del reality y sobre lo que significó sostenerse en el mundo de la música después de aquella primera etapa.

“Esta hermandad que se va a generar entre ustedes la van a llevar toda la vida”, les dijo Lissa.

Finalmente, los hits fueron interpretados por distintos equipos y el jurado destacó el trabajo de las jóvenes y no hubo eliminaciones.

Banda y el recuerdo de su paso por Popstars

La visita también incluyó una charla de las cuatro integrantes con Martín Cirio -quien aseguró que estaba cumpliendo el sueño de ser “la quinta Bandana”-, en la que repasaron distintos aspectos de sus comienzos y del impacto que tuvo el grupo después de su aparición en Popstars.

Lissa habló sobre las diferencias que podían surgir entre ellas durante aquellos años y planteó que los roces también forman parte de cualquier vínculo. “Normalizar un poco tener chispazos”, expresó al referirse a esa convivencia.

Las cantantes también recordaron los prejuicios que existían hacia las bandas pop a comienzos de los 2000. “Teníamos que romper constantemente paradigmas”, resumió Virginia da Cunha.

Gastaldi destacó especialmente el vínculo que conservaron pese a los distintos momentos y separaciones que atravesaron. “Si no hubiese pasado esto, no estaría esto, que nosotras tenemos una unión muy linda de verdad”, sostuvo.