Historias de hijos de represores, amores y desamores llegan al cine argentino

“Desobediente”, “Lo malo del amor” y “Los días posibles” son los estrenos argentinos destacados de la semana.

Un documental sobre hijas de represores, aquí y en otros países, y dos historias de conflictos amorosos, por así decir, conforman las novedades nacionales de esta semana.

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Realizado con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes, Mecenazgo de la Ciudad y un par de entidades de Alemania, "Desobediente", de Federico Coringrato, sigue las vicisitudes de Analía Kalinec, hija de un comisario condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Olimpo y otros sitios semejantes. Un padre amoroso con sus hijas y tremendo torturador con los detenidos.

Ella descubrió esta doble cara recién en 2005, cuando su padre fue detenido y llevado a juicio. Y mientras el resto de la familia le hacía el aguante, ella lo repudió. Y descubrió que no estaba sola, porque en la misma situación se encontraban muchas otras personas, como Bibiana Reibaldi, hija de un miembro del 601, o Mariana Dopazo, nacida Mariana Etchecolatz, que se cambió legalmente el apellido al descubrir las monstruosidades cometidas por su padre cuando estaba al frente de la Bonaerense. Hijas como esas, y también hijos con experiencias semejantes, formaron el colectivo Historias Desobedientes, que concurre a las manifestaciones y da charlas en diversos lugares.

Curiosamente, solo en Argentina se ha dado la formación de un grupo como ese. Para darlo a conocer, establecer contactos y compartir experiencias, la joven Kalinec visita Chile, Paraguay, Uruguay, España, Alemania y Polonia. Así conocemos gente como Verónica Estay Stange, autora de "La resaca de la memoria", cuyo tío comunista, para que dejen de torturarlo, se cambió de bando y pasó a ser torturador, o Loreto Urraca Luque, la del libro "Entre hienas", nieta de un español integrante de la Gestapo en Francia, donde lo conocían como "el cazador de rojos", y la octogenaria Bárbara Brix, hija de un jerarca nazi cuya unidad "limpiaba" los pueblos de Ucrania y Polonia. Cada una de estas personas merece una película. En otro sentido, también lo merecería la sobrinita de Analía, que cuando la señorita del jardín preguntó qué había hecho el fin de semana dijo con toda inocencia "Fuimos a visitar al abuelito, que está preso porque mató a muchas personas".

Amores o algo parecido Coinciden en estrenarse dos películas sobre amores y desamores. Esto último es lo que predomina en "Lo malo del amor", de Nicolás Capelli, donde un escritor que no sabe tratar a las mujeres desperdicia sus oportunidades, tarde comprende algunas cosas, y no escarmienta. Eso que ellas hasta le dan una segunda oportunidad, pero a él lo único que le salen son dudas y recriminaciones. Como decía Pablo Neruda, "Es tan corto el amor y es tan largo el olvido...". El director compone un retrato bastante preciso de cierto tipo de gente, la historia tiene una estructura bien pensada, las chicas son lindas, actúan bien, y algo se aprende.

La otra tiene un título interesante: "Los días posibles - Trilogía de la ternura". La hizo Rodrigo Guerrero, el de "El invierno de los raros". Y la historia es sencilla, incómoda y medianamente sutil. Tras largos años sin verse dos amigos se reencuentran. Fueron íntimos en la adolescencia. Ahora uno está casado, es padre de familia, tiene un trabajo formal. El otro parece todo lo contrario. Esa tarde vuelven a ser íntimos. Y terminan cenando en donde uno menos piensa. Detalle revelador: en el guión participaron los cuatro miembros del elenco. Película original, breve, hecha con pocos elementos, made in Córdoba. La semana próxima, atención, parece que se vienen todos los estrenos argentinos juntos.