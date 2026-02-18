Cindy Cats Jam vuelve a Amerika Club: cómo y dónde conseguir las entradas + Seguir en









La banda formada por Francisco Alduncin, Pedro Pasquale, Axel Introini, Felipe Herrera, Julián Gallo, Gonzalo Palacios y Carlos Salas vuelve a la cuna de sus primeros acordes.

Cindy Cats Jam vuelve a Amerika en abril. @irishsuarez

Cindy Cats Jam vuelve a Amerika el martes 28 de abril, recuperando la mística y la cercanía del escenario 360°, para reencontrarse con su público en su formato más genuino.

Tras un 2025 de crecimiento exponencial y de una consolidación que los posicionó en el mapa de la nueva escena, marcado por el virtuosismo que forma parte del ADN de cada uno de los músicos que forman parte del colectivo, la banda formada por Francisco Alduncin, Pedro Pasquale, Axel Introini, Felipe Herrera, Julián Gallo, Gonzalo Palacios y Carlos Salas vuelve a la cuna de sus primeros acordes.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Cindy Cats Jam en Amerika Las entradas ya están a la venta a través de planout.ar, hay 3 cuotas sin interés con todos los bancos.

FEED - FASE 2 Desde esos primeros shows, la escala no paró de crecer: agotaron dos veces el Estadio Obras con una puesta 360° que transformó el "Templo del rock" en una Jam inmersiva junto a invitados como Dante Spinetta, Trueno, Cazzu, Nahuel Pennisi, Joaquín Levington, Hilda Lizarazu, Juanse y Lit Killah, para luego concluir 2025 en el Microestadio de Ferro, donde, ante un sold out rotundo y bajo la atenta mirada de Rosalía desde la platea, tuvieron las participaciones estelares de Emilia, Diego Torres, Luz Gaggi y Emmanuel Horvilleur, entre otros, demostrando que su propuesta de virtuosismo colectivo abarca todos los géneros musicales.

Lejos de quedarse quietos, 2026 arrancó con nueva música y una alianza que reafirma su versatilidad: el reciente lanzamiento de las Spotify Sessions junto a Ramma. Esta colaboración, estrenada hace apenas unos días, captura la esencia del grupo en un formato de estudio íntimo pero potente, donde reinterpretaron canciones como "Bicho de ciudad" y "Nostalgia", mostrando una vez más esa capacidad única que tienen para potenciar a los artistas de la nueva generación y fusionar géneros sin prejuicios.

Con todo ese recorrido a cuestas, la banda elige ahora volver a las bases. Después de los estadios y las sesiones de estudio, la fecha en Amerika se presenta como la oportunidad perfecta para recuperar el contacto directo, el calor del club y la espontaneidad pura.

