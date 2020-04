Murió el cantante Bill Whiters, autor de "Ain´t no sunshine"

El solista tenía 81 años y fue conocido en la década de 1970 por sus éxitos musicales: "Ain’t No Sunshine", "Lean on Me" y "Lovely Day".

"Ain’t No Sunshine", fue uno de sus mayores hits, canción incluida y ubicada en el puesto 285 del ranking de "las 500 mejores de todos los tiempos" según la revista musical Rolling Stone.

Bill Withers - Ain't No Sunshine (Official Audio)

“Estamos devastados por la pérdida de nuestro amado y devoto esposo y padre. Un hombre solitario con un corazón impulsado por conectarse con el mundo en general, con su poesía y música", anunció su familia a través de un comunicado.

"Hablaba honestamente con las personas y las conectaba entre sí. Una vida tan privada como la que vivía cerca de familiares y amigos íntimos", agregaron en el escrito que publicó Rolling Stone.

"Su música siempre pertenecerá al mundo. En este momento difícil, rezamos para que su música ofrezca comodidad y entretenimiento mientras los fanáticos se aferran a sus seres queridos”, sentenció la familia Whiters.

Su música siempre pertenecerá al mundo" (Familia Whiters).

Whiters nació en West Virginia en 1938. De voz dúctil, incursionó en la música desde géneros como el soul, el funk, el folk y la balada.

Sus años dorados en la música fueron durante los años setenta, con canciones como "Lovely day", "Use me", "Lean on me" y la ya nombrada "Ain’t No Sunshine".

Luego de lanzar sus mayores éxitos en la década del '70, en 1985 decidió su pronto retiro de la música. Tenía 47 en aquel entonces, pero su desconfianza en la industria discográfica luego de atravesar varios desencuentros, lo llevó a tomar la decisión.

A pesar de su corta carrera musical, Whiters consiguió tres premios Grammy.