Fin de semana de 5 días: el inesperado feriado de abril 2026 + Seguir en









Hay una fecha poco conocida que se suma al cronograma del cuarto mes del año y es perfecta para hacer una escapada.

El cuarto mes del año llega con un fin de semana extra largo. Freepik

El calendario argentino suele traer feriados sorpresa que impactan tanto en la rutina laboral, como en la planificación de viajes. En abril de 2026 llega un día especial que llama la atención porque se combina con otras dos fechas para armar un fin de semana extralargo.

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Durante este mes, distintas localidades de la provincia de Buenos Aires cuentan con días no laborables debido a celebraciones propias. Estas fechas se agregan a los feriados nacionales ya establecidos, pero no impactan en todo el país.

Viaje feriado descanso agua Abril llega con un fin de semana extra largo para algunos afortunados. Freepik Además, este cuarto mes del año coincide con un momento de alta circulación turística, ya que muchas personas eligen viajar dentro del país y encontrar un buen lugar para descansar, aunque sea unos días de la rutina y el bullicio de la ciudad.

A qué se debe el feriado del 1 de abril de 2026 El 1 de abril no es un feriado nacional de los que figuran en el calendario oficial, pero en varios municipios bonaerenses se declara día no laborable por aniversarios fundacionales o festividades locales. Uno de estos casos es el de Monte Hermoso, que celebra su creación.

Esto también se da en pequeñas localidades que conmemoran su historia con actos, eventos culturales y actividades abiertas a la comunidad. Estas disposiciones son definidas por las autoridades provinciales o municipales, pero se limitan al ámbito local.

La particularidad de este día no laborable se debe a que justo coincide con feriados nacionales cercanos. En abril, el 2 se recuerda el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una fecha inamovible en todo el país. A esto se suman los días de Semana Santa, que también modifican la actividad habitual y permiten que se genere un fin de semana extralargo. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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