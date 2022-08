Slipknot y Judas Priest llegan a Argentina: cuándo y dónde conseguir las entradas

Slipknot, agrupación de metal alternativo formada en 1995, cuyos integrantes en la actualidad son Corey Taylor, Craig Jones, Jim Root, Mick Thomson, Shawn Crahan y Sid Wilson, será la banda encargada de comandar la jornada de inauguración de su festival en el país el 8 de diciembre, previo al lanzamiento de su nuevo disco The End, So Far.

image.png

El cierre será el 13 de diciembre y estará encabezado por Judas Priest, conjunto que se formó en 1969 con Rob Halford, Glenn Tipton, K.K. Downing e Ian Hill, núcleo de músicos que fue acompañado por varios bateristas diferentes a lo largo de los años. Llega a Argentina en el marco de la gira que iniciaron en 2021 para celebrar sus 50 años de carrera.

¿Cuándo y como conseguir las entradas para Slipknot y Judas Priest?

Las entradas para los dos días saldrán a la venta este jueves 25 de agosto a las 12 del mediodía a través de la pagina oficial de Movistar Arena.

Mas adelante se podrá comprar entradas para cada día en particular.

¿Qué es el Knotfest?

El Knotfest es un festival de música creado en 2012 por Slipknot, con la intención de expandir el género y hacer crecer la comunidad heavy metal.

En lo que va del año ya se realizaron ediciones del Knotfest Roadshow en Estados Unidos, Canadá, Alemania y, durante el fin de semana del 12 y 13 de agosto se realizó en Finlandia con la participación de Nightwish, Lamb of God, Arch Enemy, Cradle of Filth, Bring Me The Horizon, Blind Channel, entre otros.

En Latinoamérica ya están confirmadas las fechas del 9 de diciembre en Colombia, del 11 de diciembre en Chile y el 18 de diciembre en Brasil. Ahora, se suma Argentina, el 8 y 13 de diciembre.