Natti Natasha se defendió tras ser acusada de bajar a María Becerra de los festivales

Un periodista local hizo referencia a que la cantante que se refería María era la dominicana Natti Natasha quien rápidamente salió a despegarse.

La artista recurrió a sus redes sociales para desmentir las versiones.

En una entrevista, María Becerra reveló que un artista y su manager la bajaron de algunos festivales. Juan Etchegoyen hizo referencia de que la cantante a la que se refería la Nena de Argentina era Natti Natasha y también comentó que todo habría comenzado con una canción que se llama "Lokita". Ante esto, la cantante se desligó del tema y desmintió la versión.

"Según me han contado, no fue una buena experiencia para ellas haber trabajado juntas, me cuentan que todo ese trabajo se hizo en un clima de total incomodidad, de una tensión muy notoria, nunca hubo química entre ellas. Sobre todo, de parte de Natti, que le molestaba el éxito y el reconocimiento que le dieron durante todo ese año a María Becerra", explicó el periodista.

"No todo pasó en el set, sino que después existieron efectivamente los pedidos de no compartir más nada con María, por parte de Natti. Natti le habría dicho a su manager que antes de concretar un acuerdo con algún show, festival, o colaboración, pregunte y se asegure que la artista argentina no esté en los mismos lugares que ella", agregó Juan Etchegoyen.

Natti Natasha rompió el silencio La artista recurrió a sus redes sociales para desmentir las versiones: "Hola familia, aclaro que las recientes noticias que circulan, indicando que he solicitado que no permitan cantar a María Becerra en festivales, son completamente falsas. Tenemos una canción juntas y sale en mi disco".

"No tengo problemas con nadie, y mucho menos me metería con el trabajo de nadie, JAMÁS. Nunca en mi vida personal, ni como cantante he intentado hacerle daño a nadie. Los medios por favor dejen de difundir noticias falsas, porque no es lo que me caracteriza. Gracias. Natti", acotó la cantante. María Becerra también se pronunció al respecto y defendió a Natti Natasha: "Comparto los dichos de Natti. Ella jamás se metió conmigo ni yo con ella. Somos colegas, tenemos una canción juntas y nos respetamos mucho... ¡Les mando amor! No se crean todo lo que ven o leen". natti natasha.png

