Nazarena Vélez reveló la visita que le hizo a Luis Miguel en un hotel de Retiro

La mediática Nazarena Vélez reveló haber estado en una habitación de hotel junto a Luis Miguel , en los 90, pero aseguró que no llegó a concretarse el eventual encuentro amoroso, al resistir los embates del artista.

“Yo tenía 23 años y le dije que no” , aseguró Vélez , ante el descreimiento e incluso indignación de las otras panelistas del programa, que le insistieron sobre cómo no habían tenido sexo.

“No me buscó nadie. Fui yo sola, cual larva, era fan fan. Sigo siéndolo, lo amo, no como antes, pero me encanta”, resaltó Nazarena, quien luego se haría conocida por sus romances.