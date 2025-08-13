Netflix compartió el primer tráiler de "Steve", su nueva película protagonizada por Cillian Murphy







La película protagonizada por el ganador del Oscar es una adaptación de la novela de Marx Porter "Shy".

Steve llega a Netflix el 3 de octubre.

Netflix compartió el primer tráiler de Steve, película adaptada por Max Porter de su novela exitosa Shy y protagonizada por Cillian Murphy.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Murphy, ganador del Oscar por Oppenheimer, interpreta a un director de escuela en Steve, la película dirigida por Tim Mielants llega a Netflix el 3 de octubre.

De qué trata Steve, la nueva película de Netflix con Cillian Murphy Ambientada a mediados de la década de 1990, Steve es una adaptación del libro Shy, de Max Porter, incluido en la lista de los más vendidos del Sunday Times.

La película narra un día crucial en la vida de Steve (Cillian Murphy), que es el director de un reformatorio que representa la última oportunidad de sus estudiantes en un mundo que los ha abandonado. Mientras lucha por proteger la integridad de la institución y evitar su inminente cierre, Steve lidia con sus propios desafíos de salud mental. En paralelo, conocemos a Shy (Jay Lycurgo), un problemático adolescente atrapado entre el pasado y el futuro, que busca reconciliar su fragilidad interior con sus impulsos de autodestrucción y violencia.

Steve Tráiler oficial Netflix - Netflix Latinoamérica Tracey Ullman (The Tracey Ullman Show, Mrs. America), Simbi Ajikawo (Top Boy) y Emily Watson (Breaking the Waves, Small Things Like These) han sido revelados como miembros secundarios del reparto.

Los miembros adicionales del reparto incluyen a Douggie McMeekin, Youssef Kerkour, Luke Ayres, Joshua J Parker, Araloyin Oshunremi, Tut Nyuot, Tom Moya, Ahmed Ismail, Joshua Barry, Archie Fisher, Ben Lloyd-Hughes, Priyanga Burford, George Fouracres, Marcus Garvey, Ruby Ashbourne-Serkis y Roger Allam. Steve se estrenará en cines selectos del Reino Unido y en Netflix el 3 de octubre.

Temas Netflix

Películas