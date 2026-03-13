Netflix confirmó que están trabajando en la secuela de la exitosa película animada "Las guerreras K-pop" + Seguir en









Sony Pictures Animation está detrás de la secuela, así como de la película animada original, que se convirtió en la película más vista en la historia de Netflix y generó numerosos éxitos musicales.

La cinta es favorita en los Oscars.

Apenas unos días antes de que se espere que Las guerreras K-pop (K-pop Demon Hunters) sea galardonada en los premios Oscar, Netflix ha cerrado acuerdos para que los directores Maggie Kang y Chris Appelhans regresen para la secuela como parte de un nuevo pacto de escritura y dirección de varios años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sony Pictures Animation está detrás de la secuela, así como de la película animada original, que se convirtió en la película más vista en la historia de Netflix y generó numerosos éxitos musicales. Narra la historia del grupo de K-pop Huntrix, cuya música es, en secreto, la clave para evitar que los demonios invadan nuestro mundo.

¿Cuándo se estrenará la secuela de Las guerreras K-pop? No se ha fijado una fecha para la secuela, aunque es improbable que se publique en 2029, como se había anunciado anteriormente, dados los años que lleva realizar un proyecto animado de esta envergadura. Se dice que Kang y Appelhans solo están en las primeras etapas y que se centrarán en la película después de la temporada de premios.

“Como cineasta coreana, me siento inmensamente orgullosa de que el público quiera más de esta historia y de nuestros personajes coreanos. Hay muchísimo más en este mundo que hemos creado y estoy emocionado de mostrárselo. Esto es solo el comienzo”, declaró Kang. Appelhans añadió: “Estos personajes son como una familia para nosotros; su mundo se ha convertido en nuestro segundo hogar. Nos entusiasma escribir su próximo capítulo, desafiarlos y verlos evolucionar, y seguir ampliando los límites de cómo la música, la animación y la historia pueden integrarse”.

La película es la favorita para ganar el premio a mejor película de animación y mejor canción original por “Golden” en los Oscar.

Su enorme éxito en streaming desató el debate en Hollywood sobre si Sony debería haber estrenado la película en cines en lugar de Netflix, como parte de un acuerdo con la plataforma de streaming. Dentro del estudio se ha sostenido que la película, que no despegó en el servicio de streaming hasta varias semanas después de su estreno, necesitó tiempo para encontrar público, y eso probablemente no habría sucedido en cines.

Temas Netflix

Películas