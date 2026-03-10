Premios Oscar 2026: "Sinners" y "Las guerreras K-pop" protagonizarán los momentos musicales de la ceremonia + Seguir en









La 98ª edición de los Premios Oscar se transmitirá en vivo el 15 de marzo y será presentada por Conan O'Brien.

Buddy Guy será parte de la ceremonia.

La 98.ª edición de los premios Oscar incluirá grandes homenajes musicales a Sinners y Las guerreras K-pop (KPop Demon Hunters), anunciaron los productores ejecutivos y productores del espectáculo Raj Kapoor y Katy Mullan.

“Este año, nuestras presentaciones musicales están inspiradas en dos de los fenómenos culturales más poderosos del cine: 'Sinners', la película más nominada en la historia de los Oscar, y 'KPop Demon Hunters', una sensación mundial de la cultura pop”, declararon Kapoor y Mullan en un comunicado conjunto.

“Estos momentos del espectáculo son más que simples presentaciones: se convierten en homenajes cinematográficos que celebran la relación entre la música y la narrativa, y por qué estas películas conectaron tan profundamente con el público de todo el mundo”.

Cómo serán los segmentos musicales de los Premios Oscar El homenaje a Sinners explorará cómo la música funciona como recurso narrativo a lo largo del drama vampírico de Ryan Coogler, que batió el récord de nominaciones al Oscar. Esta dinámica se trasladará a una presentación en directo. La estrella emergente Miles Caton y el compositor nominado al Oscar Raphael Saadiq interpretarán la canción nominada "I Lied to You". A ellos se unirá un elenco que incluye a Misty Copeland, Eric Gales, Buddy Guy, Brittany Howard, Christone "Kingfish" Ingram, Jayme Lawson, Li Jun Li, Bobby Rush, Shaboozey y Alice Smith en un homenaje al estilo visual y musical de la película.

El segmento dedicado a KPop Demon Hunters de Netflix comenzará con una fusión de instrumentistas y danza tradicional coreana, inspirada en el folclore y las raíces culturales que enmarcan la exitosa película animada. EJAE, Audrey Nuna y Reri Ami —las voces detrás de HUNTR/X en la película— interpretarán a continuación "Golden", la canción original nominada al Óscar.

La 98ª edición de los Premios Oscar se transmitirá en vivo el 15 de marzo a través de TNT y HBO Max y será presentada por Conan O'Brien.