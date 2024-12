Netflix: la película argentina protagonizada por Carla Peterson y Julieta Díaz con la que tendrás diversión asegurada

Julieta Díaz y Carla Peterson se llevan todas las miradas en No me rompan, disponible en Netflix.

Algo que no le puede faltar al catálogo de Netflix es la comedia argentina, y Carla Peterson junto a Julieta Díaz son una buena combinación para empezar a llenar ese espacio con "No me rompan", que mantiene risas y entretenimiento en los espectadores por 1 hora y 35 minutos.