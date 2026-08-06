El gobierno de Javier Milei autorizó el ingreso de personal y medios de la Marina de Brasil a la Argentina para participar del ejercicio combinado Fraterno XXXIX, al tiempo que habilitó la salida de efectivos y material de las Fuerzas Armadas argentinas para otras maniobras militares que se realizarán en Chile y Perú entre agosto y octubre. La decisión tiene lugar en el medio de la tensión diplomática con la administración de Lula da Silva.
Javier Milei autorizó el ingreso de tropas de Brasil en medio de la tensión diplomática con Lula da Silva
El Gobierno habilitó por decreto la realización de maniobras navales con Brasil, Chile y Perú entre agosto y octubre. La decisión se conoció en medio de la escalada diplomática entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.
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La medida fue oficializada mediante el Decreto 717/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y se conoció en medio de la tensión diplomática entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, luego de los cruces públicos entre ambos mandatarios.
Milei autorizó por DNU el ingreso de tropas brasileñas y ejercicios militares con Chile y Perú
El decreto autoriza el ingreso de personal y medios de la Marina brasileña entre el 10 y el 24 de agosto, en el marco del ejercicio Fraterno XXXIX, que se desarrollará desde el 13 de agosto en la Base Naval Puerto Belgrano, la Base Naval Mar del Plata y en aguas jurisdiccionales argentinas del Atlántico Sur.
La iniciativa se realiza de forma anual desde 1978 y reúne a unidades de la Armada Argentina y de la Marina brasileña. Según explicó el Poder Ejecutivo, su objetivo es "incrementar el adiestramiento combinado y la interoperabilidad en operaciones navales, aeronavales y anfibias", además de estandarizar procedimientos de planificación y conducción.
En los fundamentos de la norma, el Gobierno sostuvo que la participación argentina "reafirma el compromiso con la seguridad internacional y la estabilidad regional" y advirtió que una eventual ausencia afectaría el nivel de entrenamiento en operaciones combinadas de alta complejidad.
Durante las maniobras, Brasil desplegará el submarino Humaitá, incorporado a su marina en 2024, que realizará su primera operación internacional en aguas argentinas.
También habrá ejercicios con Chile y Perú
El decreto también habilita la salida de personal y medios argentinos para participar del ejercicio Viekaren XXVI, que se desarrollará entre el 24 y el 28 de agosto en aguas del Canal Beagle, próximas a Puerto Williams, en Chile.
La actividad se realiza todos los años desde 1999 y está orientada al fortalecimiento de la interoperabilidad entre ambas armadas, además de tareas vinculadas al control del tráfico marítimo y operaciones de búsqueda y rescate en el área austral.
Por otra parte, la norma autoriza el despliegue de fuerzas argentinas hacia Perú entre el 14 de agosto y el 14 de octubre para intervenir en los ejercicios Siforex XIV y Unitas LXVII, previstos para septiembre en aguas jurisdiccionales peruanas y en el puerto del Callao.
En el decreto, el Ejecutivo señala que Unitas constituye el principal ejercicio naval multinacional del continente, mientras que Siforex está orientado al entrenamiento en operaciones antisubmarinas y antisuperficie. Según argumentó, ambas actividades permiten actualizar procedimientos operativos, fortalecer la interoperabilidad con otras armadas y adquirir experiencia en escenarios complejos.
La utilización de un decreto de necesidad y urgencia fue justificada por el Gobierno al señalar que el proyecto enviado previamente al Congreso para autorizar el ingreso de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales todavía no fue tratado, pese a la proximidad del inicio de las operaciones militares.