Netflix: el documental policial más visto de la historia arrasa en la plataforma con más de 115 millones de reproducciones

Con millones de visualizaciones en todo el mundo, este impactante caso real se convirtió en el mayor éxito del género true crime dentro del catálogo.

La historia de Jeffrey Dahmer se convirtió en el true crime más visto de la historia de Netflix, con más de 115 millones de visualizaciones.

El género true crime continúa siendo uno de los más elegidos por los usuarios de Netflix . Historias basadas en hechos reales, investigaciones policiales y casos judiciales siguen atrapando a millones de espectadores alrededor del mundo.

Dentro de ese fenómeno, hay un documental que logró romper todos los récords y se convirtió en el true crime más visto de la historia de Netflix, con más de 115 millones de visualizaciones , una cifra que lo ubica entre las producciones documentales más exitosas de la plataforma.

Se trata de "Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer" , una producción que reconstruye la vida y los crímenes del asesino serial estadounidense Jeffrey Dahmer, responsable del asesinato de 17 jóvenes entre 1978 y 1991.

Aunque la historia ya había sido llevada al cine y la televisión en otras oportunidades, la serie creada por Ryan Murphy consiguió un impacto sin precedentes . Desde su estreno, se mantuvo durante semanas como el contenido más visto de Netflix y superó las 115 millones de visualizaciones, consolidándose como el mayor éxito del género dentro del servicio de streaming.

La producción también abrió un intenso debate por la forma en que retrata a uno de los criminales más conocidos de Estados Unidos y por las críticas de familiares de las víctimas, quienes cuestionaron la recreación de los hechos.

De qué trata "Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer"

La serie sigue la vida de Jeffrey Dahmer desde su juventud hasta su captura en 1991. A lo largo de diez episodios muestra cómo logró cometer sus crímenes durante años sin ser detenido y expone los errores policiales que facilitaron que continuara actuando.

Más allá del perfil del asesino, la producción también pone el foco en las víctimas y en las fallas del sistema judicial y de las fuerzas de seguridad, aspectos que fueron destacados tanto por la crítica como por el público.

¿Por qué sigue siendo uno de los títulos más vistos de Netflix?

El éxito de la serie se explica por la combinación de una historia real impactante, una producción de alto nivel y la actuación de Evan Peters, quien recibió numerosos elogios por su interpretación de Dahmer.

Además, el interés por los documentales y series basadas en crímenes reales continúa creciendo dentro de Netflix, donde este tipo de contenidos suele ubicarse entre los más reproducidos de la plataforma.