ANSES confirmó los montos y el cronograma de pago de agosto para AUH y SUAF

Se oficializó los nuevos valores de la AUH, la AUE y las asignaciones familiares para agosto. También publicó el calendario completo de pagos.

ANSES actualizó los montos de la AUH, la AUE y las asignaciones familiares para agosto, junto con el calendario de pagos y las escalas de ingresos vigentes para el SUAF.

ANSES comenzará a liquidar las prestaciones sociales de agosto con una actualización del 1,89% , porcentaje que surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio. El incremento alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Junto con la actualización de los importes, el organismo difundió el cronograma de acreditaciones para cada prestación. Como sucede habitualmente, las fechas de cobro estarán organizadas de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Además de los haberes mensuales, algunos beneficiarios continuarán recibiendo prestaciones complementarias, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días , que se depositan automáticamente junto con la asignación correspondiente.

Con el aumento aplicado desde agosto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $150.848 por cada menor . De ese total, ANSES abonará el 80%, equivalente a $120.678,40 , mientras que el 20% restante, $30.169,60, permanecerá retenido , hasta la presentación de la Libreta de Salud, Vacunación y Escolaridad.

La Asignación por Embarazo (AUE) también quedó fijada en $150.848 , mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad alcanzará los $491.173. En tanto, para los beneficiarios que residen en la denominada Zona 1 , que comprende provincias de la Patagonia y otras regiones alcanzadas por el régimen diferencial, la AUH y la AUE se elevarán a $196.103 .

A estos importes pueden sumarse beneficios complementarios. Durante agosto, la Tarjeta Alimentar continuará con valores de $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para quienes tienen dos hijos y $149.425 para hogares con tres o más. Además, el Complemento Leche será de $56.896 para titulares alcanzados por el programa.

Fechas de cobro de la AUH y Asignación Familiar en agosto

El calendario de pagos para la AUH, la AUE y la Asignación Familiar por Hijo comenzará el 10 de agosto con los documentos terminados en 0. Luego continuará el 11 para DNI finalizados en 1, el 12 para los terminados en 2, el 13 para los que concluyen en 3 y el 14 para aquellos que finalizan en 4.

La segunda parte del cronograma se reanudará el 18 de agosto para los DNI terminados en 5. Posteriormente cobrarán los finalizados en 6 el 19 de agosto, los terminados en 7 el 20 de agosto, los documentos con terminación 8 el 21 de agosto y los beneficiarios con DNI terminado en 9 percibirán la prestación el 24 de agosto.

Por su parte, la Asignación por Prenatal tendrá un esquema diferente. Los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el 11 de agosto; los terminados en 2 y 3, el 12 de agosto; los documentos finalizados en 4 y 5, el 13 de agosto; quienes tengan terminación 6 y 7 percibirán el beneficio el 14 de agosto, mientras que los DNI 8 y 9 lo harán el 18 de agosto.

Asignaciones familiares (SUAF): cuáles son las escalas de ingreso

Las asignaciones del SUAF continúan determinándose según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), criterio que define el monto que corresponde percibir en función de los ingresos declarados por el hogar.

Para agosto, los grupos familiares con ingresos de hasta $1.167.863 o monotributistas de categoría A, recibirán $75.433 por hijo. Quienes registren ingresos de entre $1.167.863 y $1.712.784 o categoría B, cobrarán $50.884, mientras que el tercer rango, de hasta $1.977.464 o categoría C, tendrá una asignación de $30.777. Finalmente, los hogares comprendidos entre $1.977.464 y $6.184.406, correspondientes a las categorías D a H del Monotributo, percibirán $15.881.

ANSES recordó, además, que existe un límite individual de ingresos para acceder al beneficio. Si cualquiera de los integrantes del grupo familiar supera los $3.092.203 mensuales, todo el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones familiares, incluso cuando el ingreso conjunto no exceda el tope general establecido.

Con la actualización de agosto, ANSES mantiene el mecanismo de movilidad mensual para las asignaciones y ratifica el esquema de pagos escalonado por terminación de DNI. Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de acreditación y el detalle de su liquidación a través de Mi ANSES antes del inicio del cronograma.