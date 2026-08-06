El dólar mayorista encadenó su cuarta suba consecutiva y quedó a un paso de perforar los $1.500 + Agregar ámbito en









Los inversores ya ponen lupa sobre el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que se publicó hoy, y que actualizó las proyecciones de inflación y el tipo de cambio para los próximos meses.

El dólar no logró romper la barrera psicológica de los $1.500 este jueves. Foto: Freepik

El dólar oficial sostuvo su racha alcista este jueves, aunque todavía se mantiene por debajo de la barrera psicológica de los $1.500 en el segmento mayorista. Con un mercado que ya comenzó a anticipar una mayor demanda de cobertura cambiaria para la segunda mitad del año y se prepara para el 2027, la atención ahora se concentra en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó el Banco Central (BCRA) en la jornada de hoy, y que actualizó las proyecciones para el tipo de cambio y la inflación.

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La cotización oficial subió $3 respecto de la rueda previa y cerró a $1.499,5 para la venta en el segmento mayorista, es decir, un 23,5% por debajo del techo de la banda cambiaria, que hoy fue de $1.851,60. El monto operado en el segmento de contado superó los u$s692,3 millones.

Los contratos de futuros registraron subas por hasta 0,4% en los tramos de 2026. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.517 para fines de agosto y en torno a $1.627 en diciembre. En la jornada de este jueves se operaron unos u$s1.340 millones.

A nivel minorista minorista, el dólar en el Banco Nación cerró a $1.520, y llevó dólar tarjeta a ubicarse en los $1.976. En tanto, en el promedio de bancos informado por el Banco Central (BCRA) alcanzó los $1.518,24.

Entre las cotizaciones financieras, el contado con liquidación (CCL) retrocede 0,2% a los $1.578,36, mientras que el dólar MEP sube 0,2% hasta los $1.520,86.

Por su parte, el dólar blue volvió a retroceder y se ubicó a $1.530 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña. Acumula así una baja de $30 en la semana luego de haber alcanzado máximos nominales de $1.570 días atrás. La mayor oferta de divisas típica de comienzos de mes contribuyó a moderar las cotizaciones del mercado informal y redujo la brecha cambiaria con el oficial mayorista. El dólar blue continúa en altos valores, por la baja liquidez Depositphotos Agosto, un mes bajo la lupa En la city coinciden en que agosto podría representar un escenario más exigente para el mercado cambiario. La menor liquidación de divisas del complejo agroexportador, producto de factores estacionales, suele coincidir con una mayor búsqueda de cobertura por parte de empresas e inversores, lo que se podría traducir en una mayor presión sobre el tipo de cambio durante las próximas semanas. Al mismo tiempo, el BCRA continúa interviniendo en bonos para administrar la volatilidad cambiaria, mientras el mercado sigue de cerca la evolución de las reservas y de los instrumentos vinculados al dólar. El REM volvió a corregir a la baja las proyecciones del dólar Este jueves, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA volvió a arrojar una corrección a la baja en las proyecciones para el dólar oficial hacia fin de año, aunque con una aceleración más marcada del ritmo de depreciación en el tramo previo a las elecciones. En efecto, los analistas consultados mantuvieron prácticamente sin cambios la estimación para agosto, pero recortaron los valores esperados para el cierre de 2026, al tiempo que sostuvieron un ritmo de depreciación mensual por encima del 2% entre septiembre y noviembre, con su punto máximo en ese último mes.