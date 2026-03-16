Netflix estrenó una serie española perfecta para maratonear que se volverá tu nueva adicción + Seguir en









Lo que empieza como unas vacaciones paradisíacas termina como el peor de los infiernos. Un intenso drama que no te podés perder.

Las vacaciones de las hermanas se convierten en una pesadilla después de un accidente. Imagen: Netflix

Netflix sigue ampliando su catálogo de series internacionales y, en los últimos días, sumó una producción española que ya está despertando el interés de los fanáticos del thriller y el drama psicológico. La plataforma de streaming apuesta cada vez más por historias intensas y llenas de misterio que invitan a ver capítulo tras capítulo sin pausa.

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Las producciones españolas vienen ganando cada vez más protagonismo gracias a su combinación de suspenso, drama y giros inesperados. Con historias atrapantes y personajes complejos, este tipo de series suelen convertirse rápidamente en tendencia entre los usuarios que buscan algo ideal para maratonear en un fin de semana.

En este contexto, Netflix acaba de incorporar a su catálogo “Esa noche”, una miniserie de suspenso que mezcla secretos familiares, decisiones desesperadas y consecuencias imprevisibles tras un accidente que cambia la vida de tres hermanas.

Esa noche Con secretos y mentiras, las hermanas intentarán encubrir un crimen que amenaza con salir a la luz, en Netflix. Imagen: Netflix De qué trata Esa noche, la nueva miniserie de Netflix La historia comienza durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, donde tres hermanas se reúnen para pasar unos días juntas. Sin embargo, lo que parecía un viaje tranquilo se transforma en una pesadilla cuando Elena atropella accidentalmente a un hombre con su auto. Asustada y sin saber qué hacer, decide pedir ayuda a sus hermanas.

Paula y Cris llegan rápidamente para asistirla, pero la situación se vuelve cada vez más complicada. El temor de que Elena termine en prisión y deje sola a su hija las empuja a tomar decisiones desesperadas que desencadenan una serie de mentiras y secretos difíciles de sostener.

Esa noche Un accidente fatal amenaza con cambiar para siempre la vida de una madre que intentará ocultarlo. Imagen: Netflix A medida que avanza la trama, las hermanas deberán enfrentar dilemas morales cada vez más complejos. La serie explora hasta dónde puede llegar alguien por proteger a su familia y qué consecuencias puede tener una decisión tomada en un momento de pánico. La narrativa también juega con distintos puntos de vista y con la tensión psicológica entre los personajes, lo que convierte a la miniserie en un thriller emocional que mantiene el suspenso hasta el final Netflix: tráiler de Esa noche Embed - Esa Noche | Tráiler Oficial | Netflix España Netflix: elenco de Esa noche Clara Galle (Elena)

Claudia Salas (Paula)

Paula Usero (Cris)

Pedro Casablanc (Beltrán)

Nüll García (Román)

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