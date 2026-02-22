Día Mundial del Pistacho: un favorito de la gastronomía actual

De helados y pastelería gourmet a snacks saludables y propuestas plant-based, el pistacho vive un auge sostenido impulsado por nuevas tendencias de consumo y por su perfil nutricional. Marcas y chefs lo incorporan como diferencial en un escenario donde el sabor y el valor agregado marcan la diferencia.

Cada 26 de febrero se celebra el Día Mundial del Pistacho, un fruto seco q ue ganó protagonismo en la cocina contemporánea y en la industria alimentaria. Versátil, nutritivo y cada vez más presente en productos premium, se consolida como uno de los ingredientes estrella del mercado gastronómico global.

Ubicado en una ochava del barrio de Palermo , frente a la plazoleta William Morris, Merienda desarrolla una carta basada en recetas de la cocina argentina, con elaboración diaria y una propuesta que combina opciones dulces y saladas a lo largo del día. Dentro de su mostrador de pastelería, una de las variantes que concentra mayor atención es la torta flan de pistacho. Preparada a partir de pistachos verdes, el fruto seco funciona como insumo central y define tanto el color como el perfil de sabor del postre. La cocción se realiza a baja temperatura, a baño María , lo que aporta una textura suave y homogénea, mientras que la base combina galletitas Lincoln y chocolate blanco. La porción llega a la mesa presentada como postre de vitrina , acompañada por una mousse de caramelo que suma cremosidad y refuerza el contraste de texturas, con el pistacho presente de forma clara y dominante en cada bocado.

En la propuesta de pastelería y cocina de Puchero , el pistacho funciona como un eje que atraviesa distintas elaboraciones a lo largo del día. Entre las opciones dulces más solicitadas se encuentra la medialuna XL rellena con crema de pistacho natural y terminada con praliné , a la que se suma el affogato de pistacho, donde el helado se combina con café caliente y resalta el perfil del fruto seco. La carta incorpora también un cheesecake de pistacho y maracuyá, que articula notas cremosas y frescas en un mismo plato. En el apartado salado aparece El Tanguero, un sándwich preparado con focaccia , mortadela, pasta de pistachos y stracciatella , que extiende este ingrediente a otra instancia del menú. Todas estas alternativas se integran a una oferta pensada tanto para la merienda como para el almuerzo o el cierre de una comida. En el restaurante de Villa Luro , la pastelería y los platos de cocina acompañan la identidad de cantina contemporánea del proyecto.

CORTE CHARCUTERÍA

El respeto por el producto, el trabajo con carnes de primera calidad y la charcutería de elaboración propia son los pilares de Corte Charcutería, un restaurante que con su gastronomía de alto nivel brilla por su propuesta. En el Día Mundial del Pistacho, la casa recomienda la spianatta de avellanas y pistacho. Se trata de un embutido seco madurado, preparado a base de paleta de cerdo y tocino de lomo cubeteados a mano. Para su realización, esta mezcla se sala, condimenta y amasa con pistachos, avellanas y vermut. Luego se embute y prensa para pasar a madurar y afinar por más de dos meses en cavas bajo condiciones controladas. Para acompañarlo, la casa recomienda su selección de aceitunas, queso cheddar inglés y lincoln, con vino rosado Rosa di Rosso de Bira Wines o blanco Livvera, de la bodega Escala Humana para completar la experiencia.

Corte Charcuteria - Spianatta de pistacho

Dirección: Echeverría 1290, Belgrano.

RAÍCES

Raíces ofrece una propuesta gastronómica que combina tradición y modernidad, destacándose por su enfoque en los sabores clásicos reinterpretados con una perspectiva contemporánea. Bajo la dirección de la reconocida chef Fernanda Tabares, cada plato es concebido para evocar memorias afectivas y proporcionar una experiencia culinaria en un ambiente acogedor. Entre sus opciones de postres, sobresale la crème brûlée de dulce de leche, con su característica cubierta de azúcar caramelizado, que se presenta con helado artesanal de crema americana con vetas y trocitos de pistacho, elaborado con ingredientes de primera calidad, un contraste perfecto de texturas y sabores.

Raíces - Creeme brulee2 (1)

Dirección: Crisologo Larralde 3995, Saavedra.

WILLIAMSBURG

El 26 de febrero se celebra el Día del Pistacho, un fruto seco que, en los últimos años, ganó protagonismo en la pastelería y la heladería por su perfil aromático intenso y su color naturalmente atractivo. En ese marco, una de las versiones que mejor expresa su identidad es el helado soft de pistacho desarrollado por Williamsburg en colaboración con Kuono, heladería artesanal especializada en sabores definidos y materia prima de calidad de Palermo. El resultado es un helado de tono verde suave y natural, con textura aireada y cremosa, que despliega en boca notas profundas a pistacho tostado. El dulzor es equilibrado y permite que el fruto seco se imponga con claridad, dejando un final persistente, ligeramente mantecoso y elegante. La receta busca trasladar la lógica del helado gourmet al formato soft, conservando intensidad y carácter. Llega a la mesa servido en su clásico espiral, donde la cremosidad se percibe a simple vista. La textura liviana contrasta con la profundidad del sabor, ofreciendo una experiencia fresca pero contundente, ideal para celebrar a uno de los ingredientes más versátiles y sofisticados de la escena dulce actual.

Williamsburg - Helado soft de Pistacho

Dirección: Av. del Libertador 3883, Paseo de la Infanta, Palermo.

