La nueva película de "Scream" presentó su primer tráiler con el regreso de Neve Campbell

También retoman sus papeles en esta nueva entrega los veteranos de la saga Matthew Lillard, David Arquette y Courteney Cox.

Scream VII llega a los cines este 27 de febrero de 2026.

Paramount Pictures lanzó el tráiler de la séptima película de Scream, en el que Neve Campbell retoma su icónico papel de Sidney Prescott después de perderse Scream VI en 2023 .

También retoman sus papeles en esta nueva entrega los veteranos de la saga Matthew Lillard, David Arquette y Courteney Cox; en el tráiler se puede ver a Cox participando en otro misterio de asesinato.

De qué trata Scream 7 "Cuando un nuevo asesino, conocido como Ghostface, aparece en el tranquilo pueblo donde Sidney Prescott ha rehecho su vida, sus peores temores se hacen realidad al convertirse su hija (Isabel May) en la próxima víctima", reza la sinopsis oficial. "Decidida a proteger a su familia, Sidney debe enfrentarse a los horrores de su pasado para poner fin al derramamiento de sangre de una vez por todas".

Scream 7 _ Tráiler Oficial (SUBTITULADO) – Neve Campbell, Courteney Cox _ 2026 Mason Gooding y Jasmin Savoy Brown retoman sus papeles de Scream (2022) y Scream VI (2023). Además, se unen al reparto Isabel May y Joel McHale como la hija de Sidney y su esposo Mark Evans, respectivamente. Scott Foley, quien interpretó a Roman Bridger en Scream 3 (2000) , también forma parte de esta nueva entrega.

Completan el elenco estelar Anna Camp, Mark Consuelos, Ethan Embry, Asa Germann, Mckenna Grace, Celeste O'Connor, Sam Rechner, Michelle Randolph y Jimmy Tatro.

Kevin Williamson, creador y guionista original de Scream, dirige por primera vez Scream 7 , tras el fallecimiento del director original, Wes Craven, en 2015. Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett dirigieron Scream VI y la secuela de 2022, Scream. El guion de la nueva película es de Guy Busick, con historia de Busick y James Vanderbilt, quienes también trabajaron en las dos entregas anteriores. Scream VII llega a los cines este 27 de febrero de 2026.

