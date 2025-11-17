Desde cuándo y dónde se puede ver la serie de la China Suárez, "Hija del fuego: la venganza de la bastarda"







Una nueva historia argentina estará disponible en una de las plataformas de streaming más conocidas, con una narrativa que promete atraparte.

"Hija del fuego: la venganza de la bastarda", la nueva serie de la China Suárez.

La nueva serie de Disney+, "Hija del fuego: la venganza de la bastarda", se estrena el 19 de noviembre en exclusiva en la plataforma. La producción protagonizada por Eugenia "China" Suárez transcurre en la Patagonia argentina y combina elementos de thriller romántico con una trama de venganza.

La historia se desarrolla en un pueblo patagónico donde llega Letizia, interpretada por Suárez. Su objetivo parece ser casarse con un influyente empresario local, pero esconde un plan de venganza que desencadenará crímenes brutales. La serie explora los secretos de una comunidad donde las apariencias ocultan verdades oscuras.

La serie fue grabada principalmente en San Martín de los Andes y en locaciones de Buenos Aires.

La serie fue grabada principalmente en San Martín de los Andes y en locaciones de Buenos Aires. Con 22 episodios de 30 minutos cada uno, la serie está escrita por Leandro Calderone y dirigida por Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez. La producción cuenta con un elenco que incluye a Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido, Jerónimo Bosia, Rallen Montenegro y Mauricio Paniagua.

Tráiler de “Hija del fuego: la venganza de la bastarda” Embed - Hija Del Fuego: La Venganza de la Bastarda | Tráiler oficial | Disney+ Reparto de "Hija del fuego: la venganza de la bastarda" El elenco principal está liderado por:

Eugenia "China" Suárez como Letizia.

Diego Cremonesi.

Eleonora Wexler.

Joaquín Ferreira.

Carlos Belloso.

Pedro Fontaine.

Antonella Costa.

Mariano Saborido.

Jerónimo Bosia.

Rallen Montenegro.

Mauricio Paniagua. La serie es producida por Adrián Suar y realizada por Kapow

