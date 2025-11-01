Lamine Yamal confirmó su separación de Nicki Nicole: "No fue por ninguna infidelidad"

La noticia llegó a unos pocos meses de comenzada su relación. Lo contó en una entrevista tras unos días de rumores.

El jugador del Barcelona Lamine Yamal confirmó su separación de la cantante Nicki Nicole , a dos meses de anunciar su relación . Sin vueltas, la joven promesa explicó con palabras claras las razones y aclaró que no hubo terceras personas.

Fue en el ciclo D Corazón de RTVE este sábado que Yamal rompió el silencio. Con palabras simples, despejó las dudas y rumores al respecto al afirmar: “ No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya ”.

En los últimos días la noticia venía acumulando rumores y especulaciones entre los seguidores. Algunos señalaban el reciente viaje del futbolista a Milán por una fiesta, como el detonante del conflicto.

Sin embargo, fue tajante: “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”. La historia entre ambos comenzó a finales de agosto, cuando Nicki Nicole hizo pública la relación desde su cuenta de Instagram.

Una fotografía juntos por el cumpleaños del futbolista pareció bastar para confirmar lo que ya era un secreto a voces entre aficionados y cronistas del espectáculo.

Obras retrasadas del nuevo Camp Nou: el detrás del escándalo, mientras Barcelona sigue sin jugar en su estadio

El FC Barcelona confirmó, durante su Asamblea General Ordinaria, que la remodelación total del Spotify Camp Nou no estará lista hasta diciembre de 2027, una fecha que marca un nuevo retraso en el calendario original

Según explicó, la tercera grada se construirá a lo largo de la temporada 2026-27 y la instalación de la cubierta se completará entre junio y diciembre de 2027. Con ello, el club asume que el estadio no estará completamente terminado antes de esa fecha, aunque mantendrá la posibilidad de usar parte de las instalaciones antes del cierre total del proyecto.

Cabe destacar que el Barcelona tenía como fecha de reinauguración el 14 de septiembre de este año, cuando enfrentó al Valencia por LaLiga, cuando estimaba retomar los partidos de local en el Spotify Camp Nou con un aforo del 60% aproximadamente.