A días del inicio de una nueva Copa del Mundo de la FIFA, las 48 selecciones participantes dieron a conocer sus planteles y quienes serán los encargados en vestir el dorsal más mítico del fútbol: la número 10.
Quienes son los 48 jugadores que usarán el dorsal número 10 en el Mundial
De cara a una nueva Copa del Mundo, el número más famoso del fútbol volverá a ser portado por leyendas en actividad como Messi y Neymar. Conocé los 48 representantes.
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Por empezar, será el último Mundial de Lionel Messi, la máxima figura del fútbol en todo el planeta. El capitán argentino portará una vez más el número que inmortalizó Diego Armando Maradona en México 1986.
A su vez, el dorsal que utilizaron los mejores futbolistas de la historia a lo largo de las 22 Copas del Mundo será utilizado una vez más por leyendas vivientes del deporte rey como Neymar en Brasil, Modric en Croacia, Mbappé en Francia, Salah en Egipto, Mané en Senegal y James Rodríguez en Colombia.
A su vez, será la oportunidad para los jugadores de la nueva generación de brillar con el número más característico del fútbol en sus espaldas.
Por ejemplo, Bellingham en Inglaterra, Odegaard en Noruega, Musiala en Alemania y hasta un representante del fútbol argentino como Kendry Páez en Ecuador.
Los 48 jugadores que usarán la camiseta número 10 en el Mundial 2026:
Grupo A
- Jaesung Lee - Corea del Sur
- Alexis Vega - México
- Patrik Schick - República Checa
- Relebohile Mofokeng - Sudáfrica
Grupo B
- Jonathan David - Canadá
- Ermedin Demirovic - Bosnia y Herzegovina
- Hassan Alhaydos - Qatar
- Granit Xhaka - Suiza
Grupo C
- Neymar Jr. - Brasil
- Che Adams - Escocia
- Jean-Ricner Bellegarde - Haití
- Brahim Díaz - Marruecos
Grupo D
- Christian Pulisic - Estados Unidos
- Ajdin Hrustic - Australia
- Miguel Almirón - Paraguay
- Hakan Calhanoglu - Turquía
Grupo E
- Jamal Musiala - Alemania
- Simon Adingra - Costa de Marfil
- Leandro Bacuna - Curazao
- Kendry Páez - Ecuador
Grupo F
- Memphis Depay - Países Bajos
- Ritsu Doan - Japón
- Benjamin Nygren - Suecia
- Hannibal Mejbri - Túnez
Grupo G
- Leandro Trossard - Bélgica
- Mohamed Salah - Egipto
- Mehdi Ghayedi - Irán
- Sarpreet Singh - Nueva Zelanda
Grupo H
- Dani Olmo - España
- Giorgian De Arrascaeta - Uruguay
- Salem Aldawsari - Arabia Saudita
- Jamiro Monteiro - Cabo Verde
Grupo I
- Kylian Mbappé - Francia
- Ali Mohanad - Iraq
- Martin Odegaard - Noruega
- Sadio Mané - Senegal
Grupo J
- Lionel Messi - Argentina
- Farès Chaïbi - Argelia
- Florian Grilltsch - Austria
- Mousa Altamari - Jordania
Grupo K
- Bernardo Silva - Portugal
- James Rodríguez - Colombia
- Theo Bongonda - RD Congo
- Jaloliddin Masharipov - Uzbekistán
Grupo L
- Luka Modric - Croacia
- Jude Bellingham - Inglaterra
- Brandon Thomas-Asante - Ghana
- Ismael Díaz - Panamá
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