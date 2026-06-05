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De cara a una nueva Copa del Mundo, el número más famoso del fútbol volverá a ser portado por leyendas en actividad como Messi y Neymar. Conocé los 48 representantes.

Quienes son los 48 jugadores que usarán el dorsal número 10 en el Mundial

A días del inicio de una nueva Copa del Mundo de la FIFA, las 48 selecciones participantes dieron a conocer sus planteles y quienes serán los encargados en vestir el dorsal más mítico del fútbol: la número 10.

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Por empezar, será el último Mundial de Lionel Messi, la máxima figura del fútbol en todo el planeta. El capitán argentino portará una vez más el número que inmortalizó Diego Armando Maradona en México 1986.

A su vez, el dorsal que utilizaron los mejores futbolistas de la historia a lo largo de las 22 Copas del Mundo será utilizado una vez más por leyendas vivientes del deporte rey como Neymar en Brasil, Modric en Croacia, Mbappé en Francia, Salah en Egipto, Mané en Senegal y James Rodríguez en Colombia.

A su vez, será la oportunidad para los jugadores de la nueva generación de brillar con el número más característico del fútbol en sus espaldas.

Por ejemplo, Bellingham en Inglaterra, Odegaard en Noruega, Musiala en Alemania y hasta un representante del fútbol argentino como Kendry Páez en Ecuador.

Los 48 jugadores que usarán la camiseta número 10 en el Mundial 2026: Grupo A Jaesung Lee - Corea del Sur

Alexis Vega - México

Patrik Schick - República Checa

Relebohile Mofokeng - Sudáfrica Grupo B Jonathan David - Canadá

Ermedin Demirovic - Bosnia y Herzegovina

Hassan Alhaydos - Qatar

Granit Xhaka - Suiza Grupo C Neymar Jr. - Brasil

Che Adams - Escocia

Jean-Ricner Bellegarde - Haití

Brahim Díaz - Marruecos Grupo D Christian Pulisic - Estados Unidos

Ajdin Hrustic - Australia

Miguel Almirón - Paraguay

Hakan Calhanoglu - Turquía Grupo E Jamal Musiala - Alemania

Simon Adingra - Costa de Marfil

Leandro Bacuna - Curazao

Kendry Páez - Ecuador Grupo F Memphis Depay - Países Bajos

Ritsu Doan - Japón

Benjamin Nygren - Suecia

Hannibal Mejbri - Túnez Grupo G Leandro Trossard - Bélgica

Mohamed Salah - Egipto

Mehdi Ghayedi - Irán

Sarpreet Singh - Nueva Zelanda Grupo H Dani Olmo - España

Giorgian De Arrascaeta - Uruguay

Salem Aldawsari - Arabia Saudita

Jamiro Monteiro - Cabo Verde Grupo I Kylian Mbappé - Francia

Ali Mohanad - Iraq

Martin Odegaard - Noruega

Sadio Mané - Senegal Grupo J Lionel Messi - Argentina

Farès Chaïbi - Argelia

Florian Grilltsch - Austria

Mousa Altamari - Jordania Grupo K Bernardo Silva - Portugal

James Rodríguez - Colombia

Theo Bongonda - RD Congo

Jaloliddin Masharipov - Uzbekistán Grupo L Luka Modric - Croacia

Jude Bellingham - Inglaterra

Brandon Thomas-Asante - Ghana

Ismael Díaz - Panamá