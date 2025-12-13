“La Nena de Argentina” continúa escribiendo y haciendo historia en la industria musical argentina. Maria Becerra desafió las reglas de lo conocido y superó las expectativas: realizó el primer estadio Monumental 360° y el más grande que haya en los registros del venue, con una convocatoria de 85 mil personas. Además, es la única mujer argentina en lograrlo y la tercera a nivel global en realizar múltiples fechas.
María Becerra volvió a hacer historia con el primer River 360° ante una multitud récord
Presentó, con un viaje narrativo y emocional, el universo de QUIMERA y sus cuatro alter egos. La cantante elevó la vara de los shows en vivo en Argentina: más de 85.000 personas, invitados de lujo y una propuesta inédita.
La artista presentó QUIMERA, su tercer álbum, con todo el arsenal: un escenario circular con pantallas gigantes, fuegos artificiales, invitados de lujo como Paulo Londra, Abel Pintos y Tiago PZK, cinco cambios de vestuario, más de 70 personas en escena, y una fina y explosiva narrativa de sus cuatro alter egos (Shanina, Maite, Gladys y Jojo).
A través de un concierto de dos horas y media, con un setlist de más de 35 canciones, María creó un viaje conceptual, teatral y emocional de sus personajes -cada uno presentado por una voz en off de Gabriel Rolón - para permitir que el público ingrese en su faceta más personal e íntima.
Maria Becerra y “Quimera”: un viaje por sus cuatro alter egos
Shanina
Explosión de color, estética anime y una dulce personalidad que esconde locura. El primer momento fue de Shanina con "Ramen Para Dos", que contó con la presencia de Paulo Londra. El set completó el repertorio de QUIMERA de este alter ego, con "Infinitos Como El Mar" y "Hasta Que Me Enamoro". Además, incluyó hits pasados como "Ojalá", coreado por todo el Estadio, y "Cerquita De Ti".
Maite
El bloque más emotivo y sentido estuvo a cargo de Maite, una figura más seria y analítica, con estética de CEO, y con un profundo dolor por abandono y ausencia. El público explotó con la aparición de Abel Pintos para interpretar "Recuerdo Que Nunca Existió" y elevar la emoción a flor de piel de los fanáticos. La tríada de Maite se completó con el himno "Corazón Vacío" y "Que Tu Me Quieras". Su personaje incluyó otros de sus temas dedicados a corazones rotos y desamores: "Entre Nosotros", con la unión de Tiago, "Mi Debilidad", "Agora" y "Desafiando Al Destino".
Cada presentación era un despliegue en escena: un destacado grupo de bailarines, comandado por los coreógrafos Rocío Nuñez y Mariano Florido, un enorme escenario circular con pantallas 360° a lo alto y en las esquinas del Estadio, escenografía que potenciaba las narrativas, y un acompañamiento de luces y visuales que completaban el combo.
Gladys
La fiesta dijo presente de la mano de Gladys, un personaje relajado, cumbiero y fuerte. La atmósfera pasó de sensibilidad a alegría en un instante. Con una amplia mesa en el medio del escenario, como símbolo de reunión, que incluyó a la familia de María, el baile comenzó con "El Amor De Mi Vida". La presencia de Ariel de Ráfaga para "Mentirosa" y "Adiós", logró mover los cuerpos de más de 80 mil personas. "7 Vidas", "Ahora Que Estás Con ÉL" y "Vuelves Triste", fueron la festiva tríada de Gladys.
La innovación 360° está viendo sus primeros pasos. La propuesta es dinámica, activa y cautivante visualmente, pero por grandes momentos del show era imposible lograr ver a María, especialmente en algunos sectores del campo que no contaban con elevación.
Jojo
El calor llegó. La faceta más sensual, poderosa, rebelde y dominante de sus alter egos cerró la presentación de los cuatro personajes. Jojo realizó una icónica entrada al mando de un escorpión gigante para interpretar "Sexo Es La Moda" y con un desfile previo, acompañada de amigas. "Jojo", "Frutilla Del Pastel" y "Hace Calor" fueron la tanda de QUIMERA, que se complementó con otros temas bien de noche y finalizó con el pegadizo "Automático".
Artista única, histórica y argentina
"Ya no hay máscaras ni personajes. Sólo ella. María", expresó la voz en off de Rolón para darle la bienvenida a la verdadera y pura mente maestra detrás de todo el concepto. La cantante argentina transformó la tristeza en arte y construyó personajes con distintas cualidades para dale vida a sus distintas facetas y expresiones.
Su presencia angelical se complementó de todos vestuarios blancos y un ambiente sereno y contemplativo. "Slow It Down", "Pierdo La Cabeza" con Taichu presente, "Romántica" y "Tatú", construyeron el puente final del show. El momento más especial y sensible de la noche llegó con "Mi Amor", donde se unió su pareja J Rei y cantaron sobre una cama mientras se elevaba a lo alto del escenario. QUIMERA salió por completo a la luz.
Un emotivo cierre pero, sin embargo, con un dejo a sabor a poco. Si bien el desenlace completó la narrativa que la artista quiso reflejar, el despliegue previo se desvaneció por un momento por el sorpresivo e inesperado final, que dejó a un público expectante de una última canción más.
Pero el cierre definitivo todavía no llegó. Tras una primera noche sold out, “la Nena de Argentina” repite la magia y realiza su cuarto River este sábado. Los gustos y opiniones son debatibles, pero hay algo que es innegable: María marcó un quiebre en la dinámica de shows en vivo en nuestro país y sentó una vara alta que refleja la calidad de producción y oferta cultural que Argentina tiene para ofrecer.
María Becerra en Buenos Aires
Tour: QUIMERA
Duración: 2 horas y media.
Producción: DF Entertainment.
Locación: estadio Monumental, CABA.
Setlist:
Acto 1 – Shanina
Ramen para dos ft. Paulo Londra
Infinitos como el mar
Chea
Cerquita de ti
Ojalá
Hasta que me enamoro
Acto 2 – Maite
Recuerdo que nunca existió ft. Abel Pintos
Desafiando el destino + Doble vida
Entre nosotros ft. Tiago
Mi debilidad
Corazón vacío
Perdidamente
Agora
Que tú me quieras
Acto 3 – Gladys
El amor de mi vida
Miénteme
Mentirosa + Adiós ft. Ariel de Ráfaga
7 vidas
Ahora que estás con él
Vuelves triste
Así es la vida + Te espero
Acaramelado
Acto 4 – Jojo
Sexo es la moda
5 pa’ las 2
Jojo
Frutilla del pastel
Hace calor
Qué más pues
Cuando te vi
Automático
Acto 5 – María
Slow it down
Pierdo la cabeza ft. Taichu
Romántica
Tatu
Mi amor ft. J Rei
