María Becerra volvió a hacer historia con el primer River 360° ante una multitud récord

Presentó, con un viaje narrativo y emocional, el universo de QUIMERA y sus cuatro alter egos. La cantante elevó la vara de los shows en vivo en Argentina: más de 85.000 personas, invitados de lujo y una propuesta inédita.

“ La Nena de Argentina ” continúa escribiendo y haciendo historia en la industria musical argentina. Maria Becerra desafió las reglas de lo conocido y superó las expectativas : realizó el primer estadio Monumental 360° y el más grande que haya en los registros del venue, con una convocatoria de 85 mil personas . Además, es la única mujer argentina en lograrlo y la tercera a nivel global en realizar múltiples fechas.

La artista presentó QUIMERA , su tercer álbum, con todo el arsenal: un escenario circular con pantallas gigantes, fuegos artificiales, invitados de lujo como Paulo Londra , Abel Pintos y Tiago PZK , cinco cambios de vestuario, más de 70 personas en escena, y una fina y explosiva narrativa de sus cuatro alter egos ( Shanina , Maite , Gladys y Jojo ).

A través de un concierto de dos horas y media, con un setlist de más de 35 canciones , María creó un viaje conceptual, teatral y emocional de sus personajes -cada uno presentado por una voz en off de Gabriel Rolón - para permitir que el público ingrese en su faceta más personal e íntima.

Explosión de color , estética anime y una dulce personalidad que esconde locura. El primer momento fue de Shanina con " Ramen Para Dos ", que contó con la presencia de Paulo Londra . El set completó el repertorio de QUIMERA de este alter ego, con " Infinitos Como El Mar " y " Hasta Que Me Enamoro ". Además, incluyó hits pasados como " Ojalá ", coreado por todo el Estadio, y " Cerquita De Ti ".

El bloque más emotivo y sentido estuvo a cargo de Maite , una figura más seria y analítica, con estética de CEO, y con un profundo dolor por abandono y ausencia. El público explotó con la aparición de Abel Pintos para interpretar " Recuerdo Que Nunca Existió " y elevar la emoción a flor de piel de los fanáticos. La tríada de Maite se completó con el himno " Corazón Vacío " y " Que Tu Me Quieras ". Su personaje incluyó otros de sus temas dedicados a corazones rotos y desamores: " Entre Nosotros ", con la unión de Tiago , " Mi Debilidad ", " Agora " y " Desafiando Al Destino ".

Shanina fue la encargada de abrir la noche en el Monumental.

Cada presentación era un despliegue en escena: un destacado grupo de bailarines, comandado por los coreógrafos Rocío Nuñez y Mariano Florido, un enorme escenario circular con pantallas 360° a lo alto y en las esquinas del Estadio, escenografía que potenciaba las narrativas, y un acompañamiento de luces y visuales que completaban el combo.

Maria Becerra (5) Abel Pintos se unió junto a Maite para interpretar "Recuerdo Que Nunca Existió". @javitofotoman

Gladys

La fiesta dijo presente de la mano de Gladys, un personaje relajado, cumbiero y fuerte. La atmósfera pasó de sensibilidad a alegría en un instante. Con una amplia mesa en el medio del escenario, como símbolo de reunión, que incluyó a la familia de María, el baile comenzó con "El Amor De Mi Vida". La presencia de Ariel de Ráfaga para "Mentirosa" y "Adiós", logró mover los cuerpos de más de 80 mil personas. "7 Vidas", "Ahora Que Estás Con ÉL" y "Vuelves Triste", fueron la festiva tríada de Gladys.

La innovación 360° está viendo sus primeros pasos. La propuesta es dinámica, activa y cautivante visualmente, pero por grandes momentos del show era imposible lograr ver a María, especialmente en algunos sectores del campo que no contaban con elevación.

Maria Becerra (2) Ariel de Ráfaga dijo presente en el set de Gladys a pura fiesta, cumbia y baile. @javitofotoman

Jojo

El calor llegó. La faceta más sensual, poderosa, rebelde y dominante de sus alter egos cerró la presentación de los cuatro personajes. Jojo realizó una icónica entrada al mando de un escorpión gigante para interpretar "Sexo Es La Moda" y con un desfile previo, acompañada de amigas. "Jojo", "Frutilla Del Pastel" y "Hace Calor" fueron la tanda de QUIMERA, que se complementó con otros temas bien de noche y finalizó con el pegadizo "Automático".

Maria Becerra (3) El bloque de Jojo estuvo a cargo del poder y la dominancia femenina. @javitofotoman

Artista única, histórica y argentina

"Ya no hay máscaras ni personajes. Sólo ella. María", expresó la voz en off de Rolón para darle la bienvenida a la verdadera y pura mente maestra detrás de todo el concepto. La cantante argentina transformó la tristeza en arte y construyó personajes con distintas cualidades para dale vida a sus distintas facetas y expresiones.

Su presencia angelical se complementó de todos vestuarios blancos y un ambiente sereno y contemplativo. "Slow It Down", "Pierdo La Cabeza" con Taichu presente, "Romántica" y "Tatú", construyeron el puente final del show. El momento más especial y sensible de la noche llegó con "Mi Amor", donde se unió su pareja J Rei y cantaron sobre una cama mientras se elevaba a lo alto del escenario. QUIMERA salió por completo a la luz.

Maria Becerra (4) María se despidió de River al canto de "Mi Amor", junto a su pareja J Rei. @javitofotoman

Un emotivo cierre pero, sin embargo, con un dejo a sabor a poco. Si bien el desenlace completó la narrativa que la artista quiso reflejar, el despliegue previo se desvaneció por un momento por el sorpresivo e inesperado final, que dejó a un público expectante de una última canción más.

Pero el cierre definitivo todavía no llegó. Tras una primera noche sold out, “la Nena de Argentina” repite la magia y realiza su cuarto River este sábado. Los gustos y opiniones son debatibles, pero hay algo que es innegable: María marcó un quiebre en la dinámica de shows en vivo en nuestro país y sentó una vara alta que refleja la calidad de producción y oferta cultural que Argentina tiene para ofrecer.

María Becerra en Buenos Aires

Tour: QUIMERA

Duración: 2 horas y media.

Producción: DF Entertainment.

Locación: estadio Monumental, CABA.

Setlist:

Acto 1 – Shanina

Ramen para dos ft. Paulo Londra

Infinitos como el mar

Chea

Cerquita de ti

Ojalá

Hasta que me enamoro

Acto 2 – Maite

Recuerdo que nunca existió ft. Abel Pintos

Desafiando el destino + Doble vida

Entre nosotros ft. Tiago

Mi debilidad

Corazón vacío

Perdidamente

Agora

Que tú me quieras

Acto 3 – Gladys

El amor de mi vida

Miénteme

Mentirosa + Adiós ft. Ariel de Ráfaga

7 vidas

Ahora que estás con él

Vuelves triste

Así es la vida + Te espero

Acaramelado

Acto 4 – Jojo

Sexo es la moda

5 pa’ las 2

Jojo

Frutilla del pastel

Hace calor

Qué más pues

Cuando te vi

Automático

Acto 5 – María