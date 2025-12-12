Joaquín Levinton sufrió un infarto y está internado en terapia intensiva + Seguir en









El cantante fue intervenido en la madrugada en el Hospital Fernández. Al momento del infarto, llevaba a cabo una presentación en un bar del barrio porteño de Palermo.

Voces médicas confirmaron que Levinton sufrió un "infarto agudo de miocardio". @joaquinlevinton (Ig stories)

El cantante Joaquín Levinton, ex líder de la banda Turf, se encuentra internado en el Hospital Fernández tras haber sufrido un infarto mientras llevaba a cabo una presentación en un bar del barrio porteño de Palermo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Levinton se encontraba dando una presentación en un restaurante sobre la avenida Dorrego al 1600, cuando sintió un malestar en el pecho pasadas las 00 junto a una bajada de presión.

Tras ser revisado en el lugar bar, fue trasladado al Fernández y sometido a estudios durante la madrugada. El titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) Alberto Crescenti informó a TN que Levinton sufrió una "descompensación cardíaca con intenso dolor precordial, hipotensión y sudoración".

Embed - Turf Oficial on Instagram: "Ahí vamos @rockenbaradero" View this post on Instagram Joaquín Levinton sufrió un infarto agudo de miocardio Crescenti agregó que, al momento de revisarlo, la unidad sanitaria sospechó "un infarto agudo de miocardio", diagnóstico que luego fue confirmado. Entre las intervenciones que se le realizaron a Levinton, el titular del SAME subrayó que el equipo del hospital Fernández "le destapó la obstrucción de una de las arterias".

Para la tranquilidad de su círculo, el pronóstico del músico señala que se encuentra fuera de peligro y estabilizado. A Turf le esperan más fechas antes de terminar el año, con presentaciones como en La Plata (Teatro Ópera, 19 de diciembre) y Puesto del Indio, Mendoza (Isidris Sunset, 20 de diciembre). Hasta este momento, ni las redes oficiales del artista ni las del grupo emitieron información al respecto.

Turf y Santiago Motorizado presentaron una nueva versión de "Casanova" Turf presentó hace menos de un un nuevo episodio de “Polvo de Estrellas”, esta vez en vivo, la versión de “Casanova” junto a Santiago Motorizado, grabada durante su show del 15 de agosto en el Teatro Gran Rex. Este registro captura la energía y la intensidad del momento en el escenario, transportando al oyente a aquella noche en el teatro. Este, mantiene la frescura y la fuerza de la interpretación original, sumando la energía que solo un recital en vivo puede transmitir. Cada nota y arreglo de esta versión destacan el carácter de la banda y la complicidad con Santi Motorizado, convirtiendo la canción en una experiencia que va más allá de la escucha: en un viaje al Gran Rex y al clima único de esa función.