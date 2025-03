Oscar 2025: comenzó la entrega de premios a lo mejor del cine

La noche abrió con una deslumbrante performance de Ariana Grande y Cynthia Erivo, protagonistas de "Wicked", homenajeando al universo de "El Mago de Oz". La cantante estadounidense comenzó con una interpretación de "Somewhere Over The Rainbow", originalmente interpretada por Judy Garland en la película de 1939 y luego su compañera de elenco subió al escenario para cantar "Home", canción del musical "The Wiz". Por último, ambas se unieron para cerrar con "Defying Gravity", el número final de la película de Jon M. Chu.