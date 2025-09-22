Pampita, víctima de un robo: ingresaron a su casa en Barrio Parque ¿qué fue lo que se llevaron?

Mientras Pampita se encontraba en Madrid sufrió un robo en su mansión de Barrio Parque. Todo indica que los delincuentes conocían los movimientos de la casa y que actuaron con planificación.

En el momento del robo, Pampita se encontraba en España para un megaevento de la marca Carolina Herrera. ¿Qué se llevaron?

Carolina " Pampita " Ardohain enfrenta un duro momento luego de haber sido víctima de un robo en su casa de Barrio Parque, en la Ciudad de Buenos Aires. El hecho se produjo mientras ella estaba trabajando en España de modo que los delincuentes aprovecharon su ausencia para ingresar a la casa sin problemas.

El caso generó revuelo en el barrio y hubo posturas encontradas acerca de la seguridad en la que se supone que es una de las zonas precisamente más seguras de la Ciudad de Buenos Aires donde varios famosos viven.

Las fuentes policiales aseguran que los delincuentes ingresaron a la casa cuando la familia estaba ausente . Lograron abrir una caja fuerte en la que encontraron dinero en efectivo y joyas de gran valor. Todavía no se sabe el valor exacto de lo que se llevaron dado que la investigación aún está en curso.

Las autoridades están trabajando en el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y hablando con posibles testigos para reconocer a los responsables. Además, sospechan que los ladrones sabían los movimientos de la casa de la modelo, por lo que pudieron haberlo planificado con antelación .

Pampita todavía no habló públicamente del episodio, pero desde su entorno aseguran que, más allá de la conmoción, está esperando que la causa avance para conocer cuáles son los pasos a seguir.

La casa está ubicada en una zona residencial que se caracteriza por tener mansiones, jardines enormes y una gran cantidad de seguridad privada. Su casa tiene una fachada elegante, ventanales que otorgan gran luminosidad y un diseño moderno con detalles tradicionales. Precisamente la gran cantidad de personal de vigilancia del barrio y de cámaras de seguridad generan inquietud no solo entre los investigadores, sino en el resto del barrio. ¿Cómo es posible que ingresaran a la vivienda sin haber sido vistos?

Pampita, embajadora de Carolina Herrera en España

pampita.jpg Fuentes allegadas a Pampita aseguran que la conductora está esperando que avance la investigación para ver qué medidas tomar. MDZ Online

La noticia del robo que se produjo en la casa de la conductora encontró a Pampita mientras estaba en Madrid, trabajando en la presentación internacional como embajadora de la marca Carolina Herrera.

Pampita fue invitada para representar a la reconocida marca en un evento súper exclusivo, donde cautivó a los presentes con su inigualable estilo y carisma. El viaje fue una especie de reconocimiento por su trayectoria y quedó marcado por el robo que tuvo en su casa de Buenos Aires.