Pampita habló sobre su soltería: "Tiene que ser un valiente el que quiera estar conmigo"

“ No sé si estoy disfrutando de la soltería, pero es lo que toca , así que a tomarlo con la mejor de las ondas. Claro que sufrí mi separación, por supuesto. Soy un ser humano. La mejor con Martín. Lo quiero mucho. Mi familia y mis amigos lo quieren mucho. Fue una muy buena persona y me hizo mucho bien. Así que está todo muy, muy bien”, comenzó anticipando la modelo.

Sin embargo, Pampita se adelantó y aseguró que todavía no hay nada oficial: ”Todavía no hay nada. No es lo mismo ser soltera para otras personas que para mí. Tiene que ser un valiente el que quiera estar conmigo”.

"Primero, que cuando aparece un candidato lo hacen parecer el príncipe azul que cayó del cielo. Para ustedes siempre es millonario, rico, romántico y a veces son pibes normales. Ustedes los inflan y después cuando me peleo los hacen bolsa", finalizó la modelo.