Beavis y Butt-Head regresan con una nueva película para Paramount+

En el tráiler recién lanzado, Beavis y Butt-Head son sentenciados a Space Camp por un juez en 1998 y terminan en el año 2022 por error.

Después de viajar a través de un agujero negro, los saltadores del tiempo accidentales deben navegar por el mundo moderno, donde hacen un mal uso de los iPhones, se convierten en "Agujeros de interés" para la NSA y catastróficamente no logran anotar ningún bebé (algunas cosas nunca cambian).

Según los creadores, es la "película de ciencia ficción más tonta jamás realizada".

Paramount+