Lanzan "Fueyerías", monumental álbum sobre el bandoneón en el que participan más de treinta destacados intérpretes + Seguir en









Al lanzamiento discográfico de “Fueyerías” se suma un show en vivo el sábado 30 de mayo que contará con la presencia de los maestros Rodolfo Mederos, Víctor Lavallén, Lisandro Adrover, Horacio Cabarcos, Ramiro Boero, Daniel Ruggiero, Camilo Ferrero, Natsuki Nishihara, Franco Bruschini, Leandro Pane, Astor Cuquejo y Gaspar Tatián.

Pablo Jaurena (bandoneonista, investigador y docente, tres veces nominado a los Premios Grammy) produjo el disco junto a Ignacio Varchausky (contrabajista, productor musical y fundador de la Orquesta El Arranque) .

Se lanza “Fueyerías”, monumental álbum sobre el bandoneón en el que participan más de treinta destacados intérpretes de este instrumento desde tres continentes y que se presentará en vivo el sábado 30 de mayo a las 21h en La Carbonera, Carlos Calvo 299. Contará con la presencia de los maestros Rodolfo Mederos, Víctor Lavallén, Lisandro Adrover, Horacio Cabarcos, Ramiro Boero, Daniel Ruggiero, Camilo Ferrero, Natsuki Nishihara, Franco Bruschini, Leandro Pane, Astor Cuquejo y Gaspar Tatián.

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En un hecho histórico para el tango y para el patrimonio musical argentino se lanza esta importante producción discográfica que rinde homenaje al paradigmático instrumento tanguero, para la cual se reunió a 31 bandoneonistas de diversas generaciones y estilos en obras que son rescates históricos, nuevas composiciones y nuevos arreglos y que fueron grabadas entre Buenos Aires, Córdoba, Tokio, París, Madrid y Medellín, lo que lo convierte en un documento musical minucioso e inédito.

Los músicos y productores a cargo de esta tarea, Pablo Jaurena (bandoneonista, investigador y docente, tres veces nominado a los Premios Grammy) e Ignacio Varchausky (contrabajista, productor musical y fundador de la Orquesta El Arranque) lograron realizar grabaciones originales con los maestros bandoneonistas consagrados antes mencionados, y otros. En tres obras, el álbum cuenta además con la participación especial de los contrabajistas Horacio Cabarcos, Ignacio Varchausky y Lucas Eubel Frontini, alcanzando un total de 36 músicos en la producción.

El repertorio está atravesado por tres vectores conceptuales:

Rescate histórico: de la mano de nuevas y exclusivas transcripciones se recrean versiones legendarias para ensambles de bandoneones, algunas inéditas, que no cuentan con grabaciones comerciales, y otras grabadas hasta sesenta años atrás. En la mayoría de los casos, estas piezas se versionan con alguno de los músicos que las grabaron originalmente, como el caso de Lavallén y Adrover junto a los bandoneones de Pugliese en “Canaro en Paris” y “Quejas de bandoneón” respectivamente y Binelli, Mederos y Saluzzi en “Loca bohemia”.

Pablo Jaurena expresó: “El proyecto Fueyerías nace en 2022, cuando publiqué un single llamado Recuerdos de Bohemia con un arreglo de Astor Piazzolla para cuarteto de bandoneones. Desde que empecé con el bandoneón me fascinó esa versión, ese arreglo. Me sumergí de lleno en los ensambles de bandoneones, e investigando me di cuenta de que había un rico repertorio que estaba olvidado. Había registros discográficos que no habían sido reeditados o que no se habían tocado por décadas, había muchos repertorios que permanecían inéditos y que no tenían grabaciones comerciales. Así que ahí pensé en dos grabaciones de los bandoneones de Pugliese, y descubrí que Víctor Lavallén participaba en una de esas grabaciones, y que Lisandro Adrover participaba en otra, entonces los convoqué. Después descubrí que había una grabación en TV, en el programa de Badía, en donde participaba Daniel Binelli, lo convoqué, le gustó la idea, lo mismo con un arreglo de Leopoldo Federico para una gira por Japón, que estaba inédito, entonces convoqué a algunos de los músicos que habían participado por entonces. Entonces se fue armando un mapa de este vector que es el rescate histórico. Este trabajo tiene mucho componente musicológico, de investigación y documental. Es dejar un testimonio de ciertos repertorios a través de muchos de los artistas que los forjaron, legar un documento sonoro y visual de un momento, una época, en un lugar que yo creo que el bandoneón se merece, aunque sea en parte”.