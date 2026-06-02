Paul McCartney habló sobre su posible retiro de la música tras casi 70 años de carrera

La leyenda de los Beatles lanzó la semana pasada su más reciente álbum en solitario, "The Boys Of Dungeon Lane", un disco nostálgico en el que McCartney reflexiona sobre su infancia en Liverpool.

Paul McCartney reveló que no está seguro de si algún día se retirará de la grabación y las giras.

La leyenda de los Beatles lanzó la semana pasada su más reciente álbum en solitario, "The Boys Of Dungeon Lane" , un disco nostálgico en el que McCartney reflexiona sobre su infancia en Liverpool. Incluye un dúo con Ringo Starr en "Home To Us", así como el sencillo principal "Days We Left Behind".

Antes del lanzamiento del álbum, McCartney el músico repaso su carrera en dialogo con el portal NME y respondió acerca de si en algún momento piensa en el retiro. “No lo sé. Nunca lo sé, ¿sabes?”, respondió. “Recuerdo que cuando tenía 50 años, mi representante de entonces me dijo: ‘Bueno, ¿estás pensando en jubilarte?’. Le dije: ‘Pues no lo creo’. Pero él obviamente pensó: 50… lo cual entiendo, porque pensábamos que 30 era muy viejo cuando teníamos 20. Así que 30 era algo inapropiado, pero llegó, y se fue, y la gente seguía tocando, y al público le gustaba la música”.

Continuó explicando que es consciente de que cada vez hay menos oportunidades para que los fans escuchen la música de su época en persona. "Si la música es de ese período, no tienen la oportunidad de escucharla en vivo de ninguna otra manera, así que tienes que ver a Neil Young en directo para captar toda la esencia de Neil, esa esencia de Neil. Lo mismo ocurre con muchas bandas: los Stones, los Eagles. No hay nada igual".

“La satisfacción creativa reside simplemente en escribir una canción; sigue siendo la misma satisfacción de siempre”, explicó. “Hay algo mágico en ello, y a menudo pienso: ‘Nunca me propuse ser cantautor’. Cuando estaba en el colegio, creía que lo único que me quedaba por hacer era ser profesor, porque no tenía muchas cualificaciones y, por desgracia, eso significaba que tenía que ser profesor”.

“Pero entré en la banda, y eso me llevó hasta aquí. Así que la satisfacción reside en poder escribir una canción y, si lo consigues, es la misma satisfacción de siempre. Algunas salen mejor que otras, pero sigue siendo algo genial.”

Concluyó: “Sigue siendo un gran logro sentarme con, digamos, mi guitarra, sin tener nada escrito, y ponerme a improvisar, y de repente, después de tres o cuatro horas, tengo una canción. Sé cómo va, he escrito la letra, y es un verdadero logro. Para mí, sigue siendo una sensación mágica. Creo que esa es la chispa creativa que aún me impulsa, y espero que siempre lo sea”.