Establecieron oficialmente la fecha del "Día mundial de los Beatles": cuándo es y cómo se celebrará

The Beatles y Apple Corps Ltd reconocieron formalmente el día y organizarán eventos en línea y presenciales en todo el mundo.

The Beatles y Apple Corps Ltd se han unido para reconocer oficialmente el Día Mundial de los Beatles , que se celebrará a finales de este mes.

El evento, que tendrá lugar el 25 de junio , celebrará todo lo relacionado con los Fab Four y reunirá a la banda y a Apple Corps Ltd, la empresa fundada por los Beatles para gestionar sus proyectos creativos y comerciales, para realizar algunos anuncios nuevos.

Se eligió esa fecha porque fue ese día de 1967 cuando John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr entraron en el Estudio Uno de los estudios Abbey Road de Londres e hicieron la primera transmisión internacional por televisión vía satélite de su canción "All You Need Is Love" .

Esa canción, ahora icónica, fue transmitida en directo como parte del programa Our World de la BBC y llegó a unos 400 millones de personas en todo el mundo.

Fue idea de Faith Cohen, fan de toda la vida de la banda, conmemorar la fecha en 2009, y desde entonces se ha convertido en una forma no oficial para que los fans celebren a la banda. Las celebraciones han incluido cantos colectivos en Buenos Aires, encuentros de fans en Liverpool, conciertos tributo en Tokio y exposiciones temáticas de The Beatles en Nueva York.

Ahora, The Beatles y Apple Corps Ltd reconocen formalmente este día y organizan eventos en línea y presenciales en todo el mundo para celebrar a la banda el 25 de junio de 2026.

Próximamente se darán a conocer más detalles sobre estos eventos y, para conmemorar la ocasión, The Beatles también lanzarán gratuitamente una versión en color de su actuación en el programa "All You Need Is Love" de la BBC, mencionada anteriormente.

Disponible en YouTube desde el 25 de junio, este lanzamiento marca la primera vez que esta icónica actuación se publica en línea y brindará a los fanáticos de todo el mundo la oportunidad de revivir ese momento de 1967 y compartir su reacción en el chat en vivo.