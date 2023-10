Paul McCartney inició una nueva gira en Australia a sus 81 años

En otra parte del setlist, McCartney abrió el espectáculo con el clásico de The Beatles "Can't Buy With Love", el mismo que se vio en fechas anteriores de su gira "Got Back", antes de pasar a los temas de Wings "Junior's Farm" y "Letting Go".

Ningún tema de su último álbum "McCartney III" apareció en el setlist de 39 canciones, aunque sí sacó temas como "Come On To Me", "My Valentine", "Maybe I'm Amazed" y "Dance Tonight" de su discografía en solitario.

Sin embargo, en su mayor parte, la mayor parte del setlist eran clásicos consecutivos de los Beatles, incluidos los favoritos de los fanáticos "Let It Be", "Love Me Do" y "Hey Jude".

Listado de canciones de Paul McCartney en Australia

1. ‘Can’t Buy Me Love’ (The Beatles)

2. ‘Junior’s Farm’ (Wings)

3. ‘Letting Go’ (Wings)

4. ‘She’s a Woman (The Beatles)

5. ‘Got to Get You into My Life’ (The Beatles)

6. ‘Come On to Me’

7. ‘Let Me Roll It’ (Wings)

8. ‘Getting Better’ (The Beatles)

9. ‘Let ‘Em In’ (Wings)

10. ‘My Valentine’

11. ‘Nineteen Hundred and Eighty-Five’ (Wings)

12. ‘Maybe I’m Amazed’

13. ‘I’ve Just Seen a Face’ (The Beatles)

14. ‘In Spite of All the Danger’ (The Quarrymen)

15. ‘Love Me Do’ (The Beatles)

16. ‘Dance Tonight’

17. ‘Blackbird’ (The Beatles)

18. ‘Here Today’

19. ‘New’

20. Lady Madonna’ (The Beatles)

21. ‘Fuh You’

22. ‘Jet’ (Wings)

23. ‘Being for the Benefit of Mr. Kite’ (The Beatles)

24. ‘Something’ (The Beatles)

25. ‘Ob La Di Ob La Da’ (The Beatles)

26. ‘You Never Give Me Your Money’ (The Beatles)

27. ‘She Came in Through the Bathroom Window’ (The Beatles)

28. ‘Band on the Run’ (Wings)

29. ‘Get Back’ (The Beatles)

30. ‘Let It Be’ (The Beatles)

31. ‘Live and Let Die’ (Wings)

32. ‘Hey Jude’ (The Beatles)

33. ‘I’ve Got a Feeling’ (The Beatles)

34. ‘Birthday’ (The Beatles)

35. ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ (The Beatles)

36. ‘Helter Skelter’ (The Beatles)

37. ‘Golden Slumbers’ (The Beatles)

38. ‘Carry That Weight’ (The Beatles)

39. ‘The End’ (The Beatles)

Las fechas restantes de la etapa australiana de McCartney en su gira "Got Back" continuarán este sábado (21 de octubre) con una parada en el Marvel Stadium de Melbourne. A partir de ahí, también realizará espectáculos en Newcastle, Sydney y Brisbane.

Las fechas australianas concluirán con un concierto en el Heritage Bank Stadium, Gold Coast, el 4 de noviembre