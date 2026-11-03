El relato del Pity Álvarez sobre la noche de la muerte de Cristian Díaz: "No pensé, me transformé"

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados declaró durante cuatro horas ante el tribunal que lo juzga por el homicidio ocurrido en Villa Lugano en 2018. Reconstruyó la discusión previa al crimen, aseguró que se sintió acorralado y pidió perdón a la familia de la víctima.

El músico Cristian “Pity” Álvarez declaró este lunes ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 por el asesinato de Cristian “El Gringo” Díaz , ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano . Durante una exposición de aproximadamente cuatro horas, el cantante reconstruyó los momentos previos al homicidio , describió el enfrentamiento que mantuvo con la víctima y reconoció que disparó su arma.

“Yo viví por primera vez eso. No pensé, eso no era yo. Me transformé” , expresó el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados al recordar su reacción después de los disparos que terminaron con la vida de Díaz.

El músico llegó al edificio judicial de la calle Paraguay al 1500 en una ambulancia procedente de la clínica psiquiátrica de Castelar , donde permanece internado de manera involuntaria desde el 2 de octubre . Antes de ingresar a la sala recibió asistencia médica y, una vez frente a los jueces, reconoció que atravesaba un momento de profunda tensión.

"Estoy muy nervioso, me cayeron muchas fichas. Pensé que no iba a poder declarar”, manifestó al comenzar su testimonio. Su exposición estuvo marcada por interrupciones, r ecuerdos que aparecieron de manera desordenada y dificultades para mantener el hilo de los acontecimientos. En diferentes oportunidades, el cantante preguntó “¿Dónde me quedé?”, mientras intentaba explicar qué sucedió durante la noche del crimen.

A lo largo de su declaración, Álvarez también habló sobre su relación con Díaz , los conflictos previos entre ambos y las circunstancias en las que decidió utilizar el arma. Además, manifestó arrepentimiento y propuso realizar un recital para ayudar económicamente a las hijas de la víctima.

Cristian "Pity" Álvarez brindó su versión de los hechos. Archivo

El conflicto previo al asesinato: un viaje para comprar drogas y una mochila robada

Para explicar el origen del enfrentamiento, Pity Álvarez recordó un episodio ocurrido antes del homicidio, cuando recurría ocasionalmente a Cristian Díaz para trasladarse hasta la Villa 1-11-14 con el objetivo de comprar drogas.

“En algunos momentos él trabajaba de remisero. Creo que porque se animaba a llevar a la villa a los que compraban sustancias y no todos se animaban”, explicó ante los magistrados.

Según su declaración, en uno de esos viajes llevaba una mochila que contenía dinero, teléfonos celulares y otros objetos personales. Antes de ingresar al barrio, le preguntó a Díaz si estaba seguro de acompañarlo. “Me mostró que tenía una pistola y le dije: ‘Vamos’”, recordó.

Una vez en el lugar, el cantante descendió del vehículo para realizar una diligencia y le pidió a Díaz que lo esperara. Sin embargo, cuando regresó, aseguró que el hombre había desaparecido junto con sus pertenencias. “Me dejó tirado”, resumió.

El músico relató que tuvo que caminar aproximadamente 25 cuadras hasta su domicilio. Allí encontró a un grupo de conocidos de Díaz que tenía su mochila, aunque faltaba cerca de la mitad del dinero que había llevado.

Ante esa situación, dejó un mensaje dirigido a quien posteriormente se convertiría en la víctima del homicidio: “Díganle al Gringo que de esto vamos a hablar, que esto no va a quedar así”, recordó. No obstante, negó haber expresado una amenaza de muerte: “Nunca dije: ‘Le voy a pegar un tiro’”.

Álvarez también señaló que había comenzado a comprar drogas directamente a uno de los proveedores de Díaz, sin recurrir a él como intermediario. Según su interpretación, esa decisión pudo haber generado un nuevo motivo de conflicto entre ambos.

La discusión en Villa Lugano: “Yo me lo quería sacar de encima”

Al reconstruir la madrugada del 12 de julio de 2018, el cantante explicó que había regresado a su departamento porque su perra estaba teniendo cachorros. Su intención era comprobar que los animales estuvieran bien y después trasladar a su entonces pareja, Agustina Inbernoz, al boliche Pinar de Rocha.

Sin embargo, cuando ambos salieron del edificio, escuchó que alguien lo llamaba desde un sector con poca iluminación: “Eh, Pity, ¿qué te pasa a vos conmigo?”, recordó que le gritaron. Al darse vuelta, identificó a Cristian Díaz, quien vestía un pulóver azul con un bolsillo grande.

“Creo que me habré dado vuelta y le habré dicho: ‘No, amigo, no tengo ningún problema con vos’”, sostuvo. De acuerdo con su versión, Díaz estaba alcoholizado y posiblemente había consumido pastillas, aunque aclaró que no podía confirmar esa circunstancia. “No soy médico para decirlo, pero vino con la cara dada vuelta”, manifestó, yq gregó: “Soy alto conocedor de los mambos”.

Durante la discusión, la víctima le habría reprochado que dijera a otras personas que tenían una conversación pendiente. También lo habría cuestionado por su carrera musical. “En un momento me preguntó si me sentía importante por haber compuesto Pila Pila. La verdad es que yo odio esa canción y le dije que no me gustaba”, relató.

El músico también afirmó que intentó finalizar el intercambio en varias oportunidades, pero que Díaz continuó increpándolo constantemente: “Se hizo muy largo”.

Según su testimonio, otro hombre que acompañaba a la víctima intentó tranquilizarlo y le realizó gestos de disculpa. Esa persona declaró durante el juicio como testigo de identidad reservada. “Yo me lo quería sacar de encima a este Gringo”, aseguró Álvarez.

Además, explicó que una operación de cadera posterior a un accidente de motocicleta le dificultaba desplazarse con rapidez. “Hubiese querido caminar rápido para irme y dejarlo hablando solo. La intención la tuve, pero no pude”, sostuvo.

Los supuestos golpes, un arma y una fotografía que los testigos no mencionaron

Según la reconstrucción del cantante, la discusión comenzó a adquirir un carácter más violento cuando Díaz intentó golpearlo con puñetazos y cabezazos. “En un momento me dice: ‘Vamos a pelear’”, recordó.

Durante su exposición, Álvarez pidió autorización para levantarse y representar ante los jueces uno de los movimientos que, según afirmó, realizó la víctima. El músico sostuvo que Díaz se quitó el pulóver y que, en ese momento, alcanzó a observar lo que interpretó como la empuñadura de un arma de fuego.

Sin embargo, reconoció que no pudo identificar el tipo de arma ni su calibre. Además, ninguno de los otros testigos que presenciaron el enfrentamiento mencionó esa circunstancia.

El relato incorporó otro episodio que tampoco apareció en las declaraciones de Agustina Inbernoz ni del hombre que acompañaba a Díaz: un supuesto pedido para tomarse una fotografía. “Pasó de estar recontra violento a pedirme una foto”, expresó.

Según Álvarez, aceptó sacarse la imagen y, posteriormente, Díaz volvió a colocarse el pulóver. En ese momento, la víctima le habría dicho: “No digas más que me vas a pegar un tiro”.

El músico interpretó que el conflicto había terminado, pero aseguró que la discusión se reanudó cuando intentaba retirarse del lugar. “Se puso peor y empezó con lo mismo, pero más ‘gede’. Ya no era tan verbal, me quería pegar cabezazos. Piñas. El otro no lo dejaba”, describió, y agregó: “Yo estaba acorralado por un tipo peligroso”, afirmó. Para explicar el temor que aseguró haber experimentado, comparó su situación con la de una codorniz frente a una boa.

"Ese no era yo", aseguró Álvarez. Leandro Heredia

El momento de los disparos

Después de reconstruir los enfrentamientos previos, Pity Álvarez llegó al momento central de su declaración: los disparos que provocaron la muerte de Cristian Díaz. “Tenía el arma en el bolsillo, creo que ni la saqué. Apunté a su cuerpo”, reconoció frente a los integrantes del tribunal.

El cantante sostuvo que comprendía las consecuencias que podía enfrentar por lo ocurrido. “Todo lo que me pasó después, la condena que me comí y este momento, ya lo sabía”, afirmó.

Sin embargo, al describir los instantes posteriores al ataque, aseguró que perdió momentáneamente la noción de lo que sucedía a su alrededor: “Hubo un fogonazo blanco en mi cabeza. No sé lo que pasó por unos segundos. Después me vi parado al lado de él y todos corriendo".

Según su versión, después de los disparos temió que un grupo de conocidos de Díaz intentara atacarlo. Calculó que había entre 7 y 12 personas en las inmediaciones, aunque esa presencia tampoco fue mencionada por los otros testigos del episodio.

También recordó los gritos de su entonces pareja, quien habría reaccionado al advertir lo ocurrido. “¡Lo mataste, lo mataste!”, aseguró que le decía la joven a su lado.

Posteriormente, el músico abandonó el lugar en un vehículo. Durante su declaración sostuvo que no recordaba la velocidad a la que circulaba ni todos los detalles de ese momento. Fue entonces cuando pronunció una de las frases más significativas de su exposición: “Yo viví por primera vez eso. No pensé, eso no era yo. Me transformé”.

El arrepentimiento del Pity Álvarez y su propuesta de ayudar a las hijas de Cristian Díaz

Hacia el final de su declaración, el cantante fue consultado sobre si estaba arrepentido de haber matado a Cristian Díaz. “¿Cómo no voy a estar arrepentido? Se lo que hice, pero también el tipo de persona que sé que soy”, respondió.

En ese tramo de su testimonio, Álvarez manifestó su intención de pedir disculpas a los familiares de la víctima y ofrecer algún tipo de reparación económica. El músico recordó que también atravesó la pérdida de su padre y sostuvo que esa experiencia le permitió comprender el dolor que implica la ausencia de un ser querido.

Por ese motivo, propuso organizar un recital solidario para recaudar fondos destinados a las hijas de Díaz. “Mi única forma de hacer eso es haciendo el arte que yo hago, que es tocando. Me gustaría poder hacer algún show para recaudar dinero”, explicó.

La propuesta surgió durante una declaración en la que el cantante reconoció la gravedad de sus acciones, aunque también intentó explicar las circunstancias personales y emocionales que, según su versión, atravesó durante el enfrentamiento.

“Que Dios me perdone, pero yo no vine a este mundo a cazar, vine a multiplicar, más allá de cuál sea mi sentencia. Lo que hice va en contra de mis principios”, expresó.

De esta manera, Pity Álvarez concluyó una exposición de cuatro horas ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, que deberá evaluar su testimonio junto con las pruebas y las declaraciones de los demás testigos para resolver su situación judicial por el homicidio de Cristian “El Gringo” Díaz.