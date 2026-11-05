Llega la segunda temporada de Todo Vale en Disney: fecha de estreno, elenco y todas las novedades de la serie

La historia de las abogadas de Grant, Ronson & Greene vuelve a la pantalla con nuevos conflictos, relaciones bajo presión y una trama que promete llevar las disputas profesionales a otro nivel. La ficción creada por Ryan Murphy, ya tiene disponible su segunda entrega en Disney+ , con Kim Kardashian nuevamente como protagonista.

Después de una primera temporada marcada por los divorcios de alto perfil, los secretos personales y las tensiones dentro del estudio jurídico, los nuevos episodios retoman los acontecimientos que dejaron varios interrogantes abiertos . Esta vez, las protagonistas de Todo vale deberán enfrentar una amenaza que podría cambiar el futuro de la firma que construyeron juntas.

La ficción sigue a un grupo de abogadas que decidió abandonar un estudio dominado por hombres para fundar su propio bufete, especializado en representar a mujeres durante sus procesos de divorcio. Así nació Grant, Ronson & Greene, una firma en la que los casos judiciales suelen estar acompañados por disputas económicas, infidelidades, secretos y enfrentamientos personales.

La ficción de Ryan Murphy regresa a Disney+ con una nueva entrega y personajes que vuelven a cruzarse en pantalla.

Al frente del equipo está Allura Grant, interpretada por Kim Kardashian, quien comparte la conducción del estudio con Liberty Ronson, el personaje de Naomi Watts, y Emerald Greene, a cargo de Niecy Nash-Betts. Cada una aporta una mirada distinta sobre el trabajo y las relaciones humanas , aunque las diferencias entre ellas también pueden convertirse en un problema.

En la segunda temporada, las lealtades comienzan a cambiar y las amistades quedan bajo presión . Las protagonistas deberán lidiar con una revelación inesperada que amenaza con poner en riesgo la continuidad de la firma. El conflicto ya no pasa solamente por resolver los problemas de sus clientas: también tendrán que proteger el proyecto que levantaron juntas.

La nueva entrega mantiene los ingredientes que definieron a la producción: casos de divorcio, enfrentamientos entre personajes poderosos, ambiciones profesionales y una mirada sobre las relaciones atravesadas por el dinero y el poder. Los escándalos y las apariencias siguen teniendo un lugar central, con el vestuario y los escenarios de lujo como parte de la identidad visual de la historia.

¿Cuándo se estrenan los nuevos capítulos en Disney+?

La segunda temporada de Todo Vale llegó a Disney+ el 3 de noviembre de 2026 por la noche, según la información publicada por la plataforma para Latinoamérica. El estreno se organizó con un lanzamiento inicial de tres capítulos, en lugar de presentar toda la historia de una sola vez.

La entrega cuenta con ocho episodios en total. Después del debut, los capítulos restantes se incorporan semanalmente, con una frecuencia de un estreno cada miércoles. El cierre de esta etapa está previsto para el 2 de diciembre de 2026.

Este esquema permite que los espectadores sigan los conflictos a medida que aparecen nuevas revelaciones y se modifican las relaciones entre las protagonistas. También mantiene las conversaciones alrededor de cada episodio durante varias semanas, algo habitual en las producciones que eligen un lanzamiento escalonado.

Nuevos rostros y fichajes sorpresa: ¿quiénes se suman al reparto en esta temporada?

El reparto vuelve a reunir a varias figuras conocidas de la primera entrega. Kim Kardashian retoma su papel de Allura Grant, mientras Naomi Watts regresa como Liberty Ronson y Niecy Nash-Betts vuelve a interpretar a Emerald Greene.

También continúan Glenn Close como Dina Standish, mentora del equipo; Sarah Paulson como Carrington «Carr» Lane, una abogada ambiciosa que genera tensiones a su alrededor; Teyana Taylor como Milan, quien trabaja bajo la dirección de Allura, y Matthew Noszka como Chase Munroe, el jugador de fútbol americano que tiene una historia previa con la protagonista.

Una de las incorporaciones anunciadas para esta etapa es la del actor brasileño Cauã Reymond, que se suma al universo de la ficción. Su participación representa una de las novedades del reparto, aunque la información oficial difundida por Disney+ no detalla en profundidad el desarrollo de su personaje ni el alcance de su intervención.

Trailer de Todo Vale